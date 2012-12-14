دستگاههای برتر لرستان در جشنواره شهید رجایی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که شامگاه پنج شنبه با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، استاندار لرستان، معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری و مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری لرستان برگزار شد از دستگاههای برتر استان در قالب جشنواره شهید رجایی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم سه دستگاه سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، اداره کل هواشناسی استان و اداره کل امور مالیاتی لرستان به عنوان دستگاههای برتر انتخاب و معرفی شدند.

همچنین در جشنواره شهید رجایی استان لرستان دو دستگاه اداره کل حمل و نقل و پایانه های لرستان و اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان به خاطر فعالیتهای چشمگیر از سوی مدیریت ارشد استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

بنابر این گزارش در پی ارزیابی های صورت گرفته در این جشنواره از دستگاههایی که شاخص های عمومی مورد نظر را رعایت کرده اند از جمله اداره کل ثبت اسناد استان لرستان، اداره بنیاد شهید شهرستان کوهدشت و ... نیز تجلیل به عمل آمد.