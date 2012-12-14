روایت اسکای نیوز از اوضاع میدانی سوریه/ تشدید مشکلات سوریهای مقیم خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی از عملیات گسترده ارتش سوریه علیه گروههای مسلح در درعا خبر داد. بر اساس این گزارش، درگیریها میان ارتش سوریه و گروه موسوم به ارتش آزاد در درعا ادامه دارد.



از سوی دیگر، بسام بوننی خبرنگار اسکای نیوز عربی در حومه حلب در تماس مستقیم از این منطقه مدعی شد شب گذشته، 32 نفر از ارتش جدا شدند.



خبرنگار این شبکه عرب زبان که از حامیان گروههای مسلح به شمار می رود، اعلام کرد درگیریها در مناطق دیگر وجود دارد.



ماجد عبدالنور خبرنگار شبکه شام الاخباریه وابسته به گروههای مسلح نیز در تماس مستقیم با شبکه اسکای نیوز اعلام کرد : درگیریهای شدیدی در برخی مناطق حلب جریان دارد.



به گفته وی، درگیریها در اطراف دانشکده ای در حلب و همچنین درگیریها در اطراف فرودگاه نظامی در حومه حلب ادامه دارد.



این خبرنگار وابسته به گروههای مسلح همچنین اعلام کرد نبرد حلب تا حدودی سرد شده است.

تشدید مشکلات سوریهای مقیم خارج

اسکای نیوز از مشکلات سوریهای مقیم کشورهای دیگر در پی اقدامات خصمانه غربی ها و اعراب علیه نظام سوریه و بستن سفارتهای این کشور خبر داد.



اسکای نیوز در گزارشی تصریح کرد اقلیت سوری مقیم انگلیس با مشکلات اداری فراگیری روبرو هستند.



انگلیس، ائتلاف مخالفان سوری را به رسمیت شناخته است و "ولید سفور" سفیر ائتلاف مخالفان در انگلیس فعالیت خود را آغاز کرده است، با این حال مردم طرفدار نظام سوریه ممکن است تعامل با سفارت وابسته به ائتلاف مخالفان را نپذیرند.