ورود هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی/ تعاریف صندوق توسعه باید تغییر کند

حمید رضا پهلوانی در گفتگو با مهر با اشاره به ورود هواپیماهای جدید به ناوگان حمل و نقل، اظهارداشت: هم اکنون 18 ایرلاین در کشور فعالیت دارند که تمام آنها به دنبال نوسازی ناوگان خود و بهینه سازی هواپیماهای قدیمی هستند.

وی بابیان اینکه تمامی این ایرلاین به صورت خصوصی فعالیت دارند و به زودی شاهد ورود هواپیماهای جدید از سوی آنها خواهیم بود، بیان کرد: اینکه چه تعداد هواپیما و در چه زمانی وارد کشور می شود را نمی توان اعلام کرد اما ایرلاین ها در تلاش هستند تا هرچه زودتر ناوگان جدید را وارد کشور کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه تا چند هفته آینده هواپیماهای جدید وارد حمل و نقل هوایی می شود، گفت: شیطنت های استکبار همیشه برای نظام بوده است، بنابراین ما نمی توان اطلاعاتی در این خصوص ارایه کرد.

پهلوانی در خصوص مشکل ایرلاین‌ها در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و پیدا کردن بانک عامل، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در ارایه اعتبار به ایرلاین‌ها مشکلی ندارد و تنها شرط این است که ایرلاین‌ها بانک عامل برای ضمانت بازپرداخت وام هایشان پیدا کنند.

وی افزود: بانک عامل هم توجیه نمی شود که به عنوان ضمانت هواپیما را برای خودش نگه دارد، البته برای راهکارهایی مانند بیمه هواپیما هم اقدام شده است تا بانک به عنوان ضامن آن را بپذیرد اما تاکنون مورد موافقت بانک واقع نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند، گفت: باید تعاریفی که هیات دولت برای صندوق توسعه ملی تعریف کرده است، تغییر یابد تا این صندوق در ارایه وام مشکلی نداشته باشد.

پهلوانی تصریح کرد: پارامترهایی که برای صندوق توسعه ملی در ارایه تسهیلات تعیین شده، آن را محدود کرده است.