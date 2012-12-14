وزیرخارجه صهیونیستها دادگاهی می شود/ 10 سال زندان در انتظار لیبرمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در فاصله شش هفته مانده به انتخابات پارلمانی، دادستان کل رژیم صهیونیستی از به جریان افتادن پرونده های قضایی "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه این رژیم خبر داد. بر این اساس لیبرمن متهم به خیانت، کلاه برداری، پولشویی و پرداخت رشوه شده است.

"یهودا واینستاین" با بیان اینکه هنوز برای اثبات برخی از این اتهامات مدارک کافی به دست نیامده گفت اصلی ترین اتهام متوجه لیبرمن رابطه وی با در سال 2009 با "سیو بن آریه" سفیر سابق اسرائیل در بلاروس است. به گفته وی، آریه اطلاعات محرمانه امنیتی را در اختیار لیبرمن قرار می داده است.

این در حالی است که در صورت به نتیجه رسیدن پرونده های متعدد علیه لیبرمن که بیشتر آنها متعلق به سالهای 2001 تا 2008 در دوره نمایندگی وی در کنیست(پارلمان) است، محکومیت زندان 10 ساله در انتظار وی خواهد بود.

از سوی دیگر به جریان افتادن این پرونده ها سبب شده آینده سیاسی حزب "اسرائیل خانه ما" به رهبری لیبرمن نیز به خطر افتاده و بخت راستگراهای افراطی در انتخابات پارلمانی پیش رو کاهش یابد.

در همین حال، گروههای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار کناره گیری لیبرمن از وزارت خارجه شده اند، خواسته ای که با مخالفت وی روبرو شده است.