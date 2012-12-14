تظاهرات مردم عربستان علیه رژیم/ تاکید بر نامشروع بودن آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم گزارش داد ساکنان شهر شیعه نشین قطیف در عربستان ادامه بازداشت افراد بدون محاکمه را نشانه نامشروع بودن رژیم در این کشور دانستند.



مردم این شهر شرقی عربستان در تظاهرات دیروز با سردادن شعارهایی، خواستار آزادی همه معترضان از زندانهای آل سعود شدند.



بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی، با اشاره به 9نفراز بازداشت شدگانی که به زندانیان فراموش شده معروف شده اند، ادامه بازداشت آنها را یکی از نشانه های عدم مشروعیت رژیم آل سعود دانستند.