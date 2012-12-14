به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی با صدور پیامی به مناسبت هفته پژوهش اظهار داشت: خواندن یک هفته در سال، به نام پژوهش، از والایی این مقوله ارجمند و نقش عظیم آن در همه عرصههای علوم، حکایت دارد؛ براین اساس فرارسیدن این هنگامه، فرصتی است مغتنم، تا با عنایتی ژرفتر، به مقوله پژوهش، در سمت و سوی بالندگی تلاشهای پژوهشی، گام برداریم و به جایگاه آن، در قلمرو اندیشه و دانش، بیش از پیش، بها دهیم.
وی با تاکید براینکه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به بازنگری نظام آموزشی و پژوهشی، با همین رویکرد، همت گمارده و تمرکز بر تلاشهای پژوهشی پویا و بالنده را، از ارکان این بازنگری ساخته است ادامه داد: اکنون با همین عزم و همت، تدوینِ "طرحِ جامعِ پژوهشی" در دستور کار معاونت پژوهش این مرکز، جای دارد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه باید به فرهنگسازی در پژوهش، با نگرشی عمیق و همهجانبه بها داد افزود: مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بر پایه توانمندیهای پژوهشی بانوان طلبه و انگیزههای ستودنی آنان، در این قلمرو، گامهایی بلند برداشته است.
به گفته جمشیدی ساختارهای پژوهشی در مدیریتهای استانی و واحدهای حوزوی، قوت گرفته و ضرورت دارد که، شناسایی بانوان پژوهشگر طلبه، با عزمی جدیتر، دنبال شود و در مسیر اجرای طرحهای توسعه، به راهاندازی و تقویت پژوهشکدهها و پژوهشگاههای ویژه خواهران طلبه، همت گماشته شود تا نیروی عظیم و استعداد بانوان دانش پژوه در این ساختار استوار، بیش از گذشته، نمود یابد.
وی بر تربیت پژوهشگران توانا، در گستره علوم دینی و تحقق منویات مقام معظم رهبری، به ویژه در زمینه فعالسازی کرسیهای آزاداندیشی و نیز حمایت جدی و همهجانبه از پژوهشگران دارای استعداد برتر و نخبه تاکید کرد.
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