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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

در آذربایجان شرقی/

دومین مرحله از مسابقات لیگ شنای 91 در شهرستان شبستر آغاز شد

تبریز – خبرگزاری مهر: دومین مرحله مسابقات لیگ شنای آذربایجان شرقی در استخر سرپوشیده شبستر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از رقابت ها با حضور 134 شناگر در مواد چهارگانه در قالب 10 تیم از شهرستان های مختلف استان در رده سنی 13 ، 14 ، 15 و بالای 15 سال از ساعت 9 امروز جمعه آغاز شد.

سیدجواد مرتضوی ، رئیس هئیت شنا ، شیرجه و واترپلوی آذربایجان شرقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این دوره از رقابت ها شناسایی استعدادهای جوان برای حضور در مسابقات سراسری و معرفی آنان به سطوح ملی و بین المللی است.

وی افزود: خوشبختانه این مسابقات علاوه بر استقبال هئیت های شنای شهرستان ها ، با اقبال از سوی شناگران نوجوان استان نیز مواجه شده و تلاش دارند تا در چارچوب رقابت ها خود را محک بزنند.

مرتضوی ادامه داد: در این مرحله از مسابقات لیگ ، شهرستان های آذرشهر ، هشترود ، میانه ، مراغه ، جلفا ، شبستر ، خانه شنای تبریز ، استخر میرداماد ، استخر آیت الله طالقانی و استخر شهید قاضی طباطبایی تبریز حضور دارند و نتایج رقابت ها عصر امروز مشخص می شود.

وی همچنین در ادامه افزود: این رقابت ها تا پایان سال در پنج مرحله اجرا می شود که میزبانی دور سوم بر عهده شهرستان میانه است.

کد مطلب 1765736

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