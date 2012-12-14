کشف بیش از 20 تن مواد مخدر در سه عملیات پلیس مرزبانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهرام نوروزی در جمع ماموران مرزبانی مستقر در هنگ مرزی سراوان، جکیگور و انتظامی زابلی گفت: با تلاش مرزبانی هنگ جکیگور، هنگ سراوان و انتظامی زابلی، قاچاقاچیان مسلح قصد داشتند با استفاده از تاریکی شب و غفلت ماموران به مرز کشور وارد شوند ولی از آنجایی که مرزبانان ایران همیشه هوشیار و آگاه هستند، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی از پیش تعیین شده و با برخورد برق‌‌آسا و غافلگیرانه کاروان‌های حامل 11 تن، 7 تن و حدود 3 تن مواد مخدر را به محاصره درآورند و پس از ساعت‌ها درگیری با وارد آوردن خسارات جانی و مالی موفق شدند بالغ بر 20 تن مواد مخدر را کشف و کاروان‌های حامل مواد مخدر را منهدم کنند که برخی از افراد و قاچاقچیان مجروح و به داخل کشور پاکستان متواری شدند. به‌منظور تعقیب و دستگیری فراریان، اقدامات و هماهنگیهای قانونی با مرزبان کشور مقابل (پاکستان) به‌عمل آمده است.

وی افزود: نیت خالص جان برکفان و تلاش شبانه‌روزی‌ برای انسداد مرزهای شرقی کشور باعث شد یکی پس از دیگری کاروان‌های مسلح مواد مخدر منهدم و سرمایه‌های آنان که بالغ بر 20 میلیارد تومان است به نابودی کشانده شود و جوانان این مرز و بوم از خطر تهدید مواد مخدر نجات یابند و در این مسیر دیگر کشورها نیز در سایه تلاش ایران از این امر بهره بردند.

معاون مقابله با عرضه ستاد اظهار داشت: گزارشات دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد قاچاقچیان مواد مخدر به دلیل تحمل خسارت زیاد و هزینه‌های سنگین در مرزهای شرقی، مسیر ترانزیت را به سمت دریا تغییر داده‌اند که شاید از نظر آنان این مسیر به صرفه‌تر، کم‌هزینه‌تر و سودآورتر باشد.

نوروزی گفت: با توجه به سخت‌گیری‌هایی که در مرزها به‌ویژه در شرق کشور به عمل آمده است هزینه کاروان‌های حمل و ترانزیت موادمخدر به شدت افزایش پیدا کرده است، انهدام کاروان و اعضای آن، از بین رفتن سرمایه و تجهیزات، کشته و زخمی شدن منابع انسانی و دستگیری قاچاقچیان و انهدام کاروانهای حامل موادمخدر باعث شده است که هزینه حمل موادمخدر قاچاقچیان بالا برود،براساس اطلاعات رسیده باندهای ترانزیت موادمخدر و قاچاقچیان تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که ساده‌‌ترین و کم‌‌هزینه ترین مسیر را انتخاب کنند که آنهم مسیر دریایی ترانزیت موادمخدراست .

وی افزود: تعداد خودروهایی که در درگیریهای اخیر کشف شده اند 14 دستگاه خودرو بوده است و همچنین مقادیری سلاح و تجهیزات قاچاقچیان به غنیمت گرفته شده است.

نوروزی بیان داشت: ماموران مستقر در هنگ‌های مرزی، در خط مقدم مبارزه ایستاده‌اند و با کسانی که می‌خواهند جوانان این مرز و بوم را نابود کنند، مبارزه بی‌امان و شبانه‌روزی می‌کنند و امیدوارم شاهد موفقیت بیشتر شما در این عرصه باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: متجاوزان و قاچاقچیان مسلح بدانند که به محض نزدیک شدن به مرز ایران با شدت عمل ماموران مرزبانی و یگان‌های تکاوری مواجه می شوند.