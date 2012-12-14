مطالبات دو سال گذشته ادارات به شهرداریهای کشور پرداخت نشد

غلامحسین تابش فر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت مطالبات دستگاههای اجرایی به شهرداری ها تا قبل از سال 89، اظهارداشت: مطالبات دو سال اخیر شهرداری های سراسر کشور تاکنون پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه در بودجه شهرداری ها مصوب شد که مطالبات بصورت سهام پرداخت شود، افزود: دولت برای پرداخت مطالبات شهرداری ها باید از طریق کارخانجات و نیروگاه ها بین آنها تقسیم کند.

تابش فر تاکید کرد: برای اجرای طرح جامع حمل و نقل عمومی ریلی و طرح مطالبات ترافیکی قائم شهر، بدون مصوبه در شورای ترافیک کشور و مطالعات در ردیف بودجه قرار نمی گیرد.

وی به قانون تجمیع عوارض اشاره کرد و افزود: برای خرید 430 ماشین بیل مکانیکی، لودر، چرثقیل اقدام اما با حذف قانون تجمیع هنوز موفق به دریافت ماشین آلات نشدیم.

تابش به اختصاص 50 درصد بودجه پسماند کشور به مازندران خبر داد و افزود:در سالجاری برای اجرای طرح پسماند شهرهای نوشهر، قائم شهر، بهشهر وساری اعتیار اختصاص یافت.

وی از اجرای طرح پسماند در 9 منطقه مازندران خبر داد و به افزایش 35 درصدی بودجه شهرداری ها سال گذشته نسبت به سال 89 خبر داد.