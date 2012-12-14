به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب گفت: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست ، در مرحله بعد باید با خودروسازان وارد مذاکره شویم تا نرخ جدید مینی بوس ها مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده که چه زمانی این اعتبارات از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست پرداخت خواهد شد،افزود: زمان دقیق هنوز مشخص نیست. مدیریت شهری برای نوسازی 1200 دستگاه مینی بوس اعتبارات لازم را تامین کرده و در واقع سهم خود برای کمک به نوسازی مینی بوس های فرسوده را، 2 سال می شود که آماده کرده است.

وی با بیان اینکه به طور دائم این مهم از سوی مدیریت شهری در حال پیگیری است گفت: صحبت هایی مبنی بر افزایش قیمت مینی بوس ها جدید شده است اما مینی بوس هایی که شرکت خودروساز آماده دارد، ساخت 3 سال گذشته بوده و انصاف و حق این است که به قیمت همان سال محاسبه شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

سنندجی در ادامه در خصوص اتوبوس های فرسوده شهر تهران نیز توضیح داد: در حوزه بخش خصوصی در حال حاضر 240 دستگاه اتوبوس فرسوده داریم و در بخش اتوبوس های عمومی نیز 100 دستگاه اتوبوس فرسوده وجود دارد.



