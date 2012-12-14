پیشنهاد افزایش قیمت برق از 26 به 80 تومان در بودجه 92

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در جمع خبرنگاران قیمت پیشنهادی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال 1392 برای برق مصرفی 80 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، گفت: امسال هماهنگی قابل توجه ای بین دولت و مجلس شورای اسلامی برای تدوین قانون بودجه انجام شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه اساس کار وزارت نیرو واقعی شدن قیمت برق در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر 26.4 تومان بابت فروش برق به وزارت نیرو تحویل می شود، این قیمت به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه اخیرا مدارک لازم برای افزایش قیمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمایندگان مجلس قبول کردند که قیمت برق باید تغییر کند، اظهار داشت: این در حالی است که سازمان حسابرسی هم برای سال 90 قیمت 40 تومان را برای برق محاسبه کرده بود.

به گفته وی، عددی که در مجلس تثبیت می‌شود از 26.4 تومان بیشتر بوده و در نهایت عددی که تثبیت می‌شود، بودجه وزارت نیرو در بخش برق بوده که در 200 میلیارد کیلووات ساعت ضرب می‌شود.

بهزاد افزایش قیمت برق را لازمه حفظ و افزایش پایداری شبکه برق در سال‌ های آینده عنوان کرد و یادآور شد: در مجموع سال آینده محاشبه برق مشترکان قطعا با بهای بیش از 26.4 تومان محاسبه می شود.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی برای هر انشعاب برق به طور متوسط 200 هزار تومان از مردم دریافت می شود، در حالی که این انشعاب برای وزارت نیرو دو میلیون تومان تمام می شود، تبیین کرد: قطعا افزایش قیمت برق منجر به حمایت بیشتر از صنعت برق و طرح های در دست اجرا خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین سوخت نیروگاهها وجود ندارد و جلسات هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو برای تامین سوخت نیروگاه‌ها برگزار می شود.

بهزاد با اشاره به جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی در نیروگاه ها به ویژه در فصل زمستان، گفت: هم اکنون با افزایش راندمان نیروگاه ها مصرف سوخت و انرژی هم در این واحدها مدیریت می شود.

معاون وزیر نیرو متوسط راندمان فعلی نیروگاه های برق را 40 درصد عنوان کرد و افزود: به استثنای 10هزار مگاوات نیروگاه برقآبی و نیروگاه بوشهر، مابقی نیروگاه ها به سوخت فسیلی وابسته هستند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به راه اندازی بورس انرژی و معاملات آزمایشی برق در بورس، یادآور شد: تنخواه مقدماتی و اولیه پیش بینی شده برای بورس انرژی 100 میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا معاملات برق در بازار بورس منجر به افزایش قیمت این کالا نمی شود، گفت: برای حمایت از بخش خصوصی چاره ای نداریم که قیمت واقعی برق را به تولید کننده ها بدهیم ضمن اینکه قیمت برق برای مصرف کننده تکلیفی است.

معاون وزیر نیرو درباره آخرین وضعیت صادرات برق ایران به کشورهای لبنان و سوریه، توضیح داد: هم اکنون شبکه برق ایران به لبنان و سوریه متصل شده و باید دولت عراق برای سنکرون برق این کشورها اقداماتی را انجام دهد.

این مقام مسئول، منتفی شدن صادرات برق به لبنان و سوریه را رد کرد و افزود: تاسیسات 230 کیلوولت و 400 کیلوولت شبکه عراق و سوریه آماده است و فقط باید اراده سیاسی کشورهای مسیر بر انجام این کار قرار گیرد.