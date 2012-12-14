درخشش دوندگان فارس در مسابقات غرب آسیا

علی اکبر فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات دوومیدانی غرب آسیا "الناز کمپانی" به عنوان اولین مدال آور تیم ایران توانست در رقابت های دو صد متر مانع بانوان مدال نقره را کسب کند.

وی ادامه داد: "مریم نوروزی" دیگر ورزشکار استان فارس نیز در رقابت های دوو میدانی بانوان توانست مدال برنز پرتاب چکش را برای کشور بدست آورد.

دبیر هیئت دوومیدانی استان فارس اضافه کرد: در بخش آقایان مسابقات دوومیدانی غرب آسیا نیز "احمد فرود" دونده توانمند استان فارس توانست در رشته سه هزار متر مانع مدال نقره مسابقات را برای ایران اسلامی به ارمغان بیاورد.

فرقانی تاکید کرد: علاوه بر "الناز کمپانی"،" مریم نوروزی"، "احمد فرود" دوندگان فارس که در مسابقات دوومیدانی غرب آسیا تیم ایران را به عنوان بازیکن همراهی می کنند، از استان فارس "سیروس زارع مهذبیه" و "شهین شیبانی" نیز به عنوان مربی در کنار تیم ایران هستند.

دومین دوره مسابقات دوومیدانی غرب آسیا از بیست و دوم تا بیست و پنجم آذرماه در ورزشگاه پلیس دبی برگزار می‌شود و تیم ملی دوومیدانی ایران با 42 نماینده در این رقابت‌ها حضور دارد.