ایران بزرگترین دارنده شبکه CNG جهان/ لیست معافیت کشورها از تحریم نفت

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در نشستی خبری با اشاره به ساخت و بهره برداری از 2 هزار جایگاه جدید CNG در استانهای مختلف کشور گفت: ساخت جایگاه های CNG تا مرز 2460 جایگاه ادامه می یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه قصد داریم 30 درصد از سبد سوخت خودروها را به CNG اختصاص دهیم، تصریح کرد: با توجه به در اختیار داشتن ذخایر عظیم گاز طبیعی در شبکه گسترده گاز رسانی، CNG یک مزیت جدی اقتصادی برای ناوگان حمل و نقل کشور به شمار می رود.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به مزیت‌ها و دستاوردهای متعدد اقتصادی و زیست محیطی، توسعه صنعت CNG در داخل کشور بیان کرد و گفت: در حال حاضر ایران مقام دوم بزرگترین صنعت CNG جهان را پس از پاکستان در اختیار دارد که به زودی به بزرگترین دارنده شبکه انتقال و توزیع CNG جهان تبدیل می شود.

وی همچنین درباره برخی از مشکلات عرضه سوخت در جایگاه های بنزین و CNG توضیح داد: تاکنون مذاکراتی با انجمن جایگاه داران بنزین و CNG برای رفع اشکالات انجام شده است.

قاسمی با یادآوری اینکه در حال حاضر مشکلاتی از نظر عرضه حجمی یا جرمی CNG در جایگاه ها وجود دارد، تاکید کرد: تیمی را برای حل این مشکل در سطح وزارت نفت مامور کرده ایم و پیش بینی می شود با اجرای طرح جدید حمایتی وزارت نفت علاوه بر افزایش درآمدها هزینه نگهداری جایگاه های سوخت هم کاهش یابد.

این مقام مسئول از تصویب نرخ جدید کارمزد CNG و بنزین در سطح دولت خبر داد و تبیین کرد: در مجموع با افزایش کارمزد و تصویب طرح جدید حمایتی جایگاه داران در دولت سطح ارائه خدمات در جایگاه های سوخت افزایش می یابد.

لیست معافیت کشورها از تحریم نفت

وزیر نفت همچنین در مورد لیست جدید معافیت کشورها برای خرید نفت خام از ایران گفت: لیست جدید ارائه شده همان لیست قبلی بوده اما برخی از کشورها در این لیست قرار دارند که با وجود معافیت از ایران نفت نمی خرند.

به گزارش مهر، اخیرا 9 کشور وارد کننده نفت خام برای 6 ماه دیگر از تحریم های مالی آمریکا علیه معاملات نفتی با دولت تهران معاف شدند.

در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اینترنتی اعلام کرده است: معافیت کشورهای چین، هند، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا و ترکیه از تحریم های مالی آمریکا علیه معاملات نفتی تهران برای 6 ماه دیگر تمدید شده است.

دولت آمریکا که تاکنون در برابر فشار خریداران عمده نفت خام ایران برای ادامه تجارت نفتی با تهران تسلیم شده است، پیش تر نیز در ماه مارس 10 مشتری عمده اروپایی نفت ایران را به همراه ژاپن برای تحریم های مالی خود برای معامله نفتی با ایران معاف کرده بود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سال جاری میلادی (11 تیر) تحریم های یک جانبه در برابر صنعت نفت ایران را آغاز کردند، اما مشتریان اصلی نفت ایران از همراهی با این حرکت خودداری می کنند.

به نظر می رسد عملی نبودن تحریم صنعت نفت ایران، ایالات متحده را وادار کرده است تا همچنان مشتریان عمده نفت خام ایران را از تحریم های مالی خود علیه معاملات نفتی تهران معاف نگه دارد.