امیر جعفری بازیگر نقش فرهاد در نمایش ترن در خصوص ویژگی های نقش خود به خبرنگار مهر گفت: شاید نتوانیم خود را جای جانبازان قرار دهیم. اما دست کم به عنوان یک بازیگر می توانیم دشواری ها و سختی هایی که در زندگی تحمل می کنند، از طریق نمایش به مردم نشان دهیم. به نظر من جانبازان و شهدا قهرمانان و اسطوره‌های ما هستند و من برای تمامی آن ها احترام زیادی قائلم.

وی در خصوص حضورمجددش در عرصه تئاتر اظهار کرد: از این که بخواهم در عرصه تئاتر حتی خودم پیشنهاد بازی یک نقش را بدهم، هیچ ابایی ندارم. چون به این حوزه علاقه زیادی دارم و همچنان خود را یک تئاتری می دانم.در تئاتر همدستگی و یکدستی زیادی بین اعضا و موقعیت ها وجود دارد. همه در جایگاهی برابر هستند و ادعایی در این میان نیست.

بازیگر " رویای نیمه شب پاییز" به لحاظ بازیگری تفکیکی میان عرصه های مختلف قائل نیستم. اما از نظر کاری خودم را عضو خانواده تئاتر می دانم. مثل این است که از پدرم درخواستی داشته باشم یا بخواهم با مادر خود مسئله ای را در میان بگذارم.

جعفری در ادامه با بیان این که در تئاتر همه از جایگاهی یکسان برخوردارند و برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش می کنند افزود: تئاتر خانه من است. همه ما تجربه کرده ایم که وقتی خسته هستیم خانه تنها جایی است که احساس امنیت و آرامش را برای ما ایجاد می کند و تمایل داریم تا با قرار گرفتن در این محیط به استراحت بپردازیم. در چنین شرایطی اگر بهترین فضا را هم برای او در نظر بگیریند و بهترین امکانات را هم در اختیارتان قرار دهند، باز هم دلتان می خواهد تا در خانه خودتان رفع خستگی کنید. بازگشتن و حضور در تئاتر هم نظیر همین حالت است.

این بازیگر سینما و تلویزیون افزود: همکاری با بازیگران، عوامل و صحنه تئاتر این احساس را برای من به همراه دارد. در تئاتر همدستگی و یکدستی زیادی بین اعضا و موقعیت ها وجود دارد. همه در جایگاهی برابر هستند و ادعایی در این میان نیست. همه افراد و عوامل نمایش باید سر زمانی مشخص در صحنه حاضر باشند و برای کارشان ارزش زیادی قائل هستند.