  1. سیاست
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

دستجردی در جمع خبرنگاران:

واکنش وزیر بهداشت به شایعه برکناری‌ خود/ کنترل جمعیت نداریم

واکنش وزیر بهداشت به شایعه برکناری‌ خود/ کنترل جمعیت نداریم

وزیر بهداشت و درمان در خصوص سیاست‌های ابلاغی این وزارتخانه درباره کنترل جمعیت اظهار داشت: ما کنترل جمعیتی نخواهیم داشت و دقیقاً همان چیزی که رهبری می خواهند اجرا می‌کنیم، نرخ رشد جمعیت کشور 1.3 است که باید ارتقاء یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص شایعه احتمال برکناری وی به دلیل خود داری از تغییر باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: شما خبرنگاران کار و زندگی ندارید؟

وی در ادامه افزود: هر آمدنی یک رفتنی دارد و همه ما دیر یا زود باید برویم. مهم این است که آمدن و رفتن ما چه تاثیری در زندگی دیگران داشته باشد.

دستجردی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید آیا شما ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های زیرمجموعه خود در خصوص سیاست کنترل جمعیت داشته‌اید؟ اظهار داشت: سیاست ما در این خصوص این است که کنترل جمعیت نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: ما دقیقاً همان چیزی را که مد نظر رهبری است انجام می‌دهیم.

وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد: در مناطقی که باید کنترل جمعیت انجام شود انجام می گیرد اما در سایر مناطق متاسفانه در کشور نرخ رشد جمعیت 1.3 است بایستی ارتقاء جمعیت داشته باشیم و برنامه وزارت بهداشت نیز در همین موضوع است.

کد مطلب 1765769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها