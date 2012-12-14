واکنش وزیر بهداشت به شایعه برکناری‌ خود/ کنترل جمعیت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص شایعه احتمال برکناری وی به دلیل خود داری از تغییر باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: شما خبرنگاران کار و زندگی ندارید؟

وی در ادامه افزود: هر آمدنی یک رفتنی دارد و همه ما دیر یا زود باید برویم. مهم این است که آمدن و رفتن ما چه تاثیری در زندگی دیگران داشته باشد.

دستجردی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید آیا شما ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های زیرمجموعه خود در خصوص سیاست کنترل جمعیت داشته‌اید؟ اظهار داشت: سیاست ما در این خصوص این است که کنترل جمعیت نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: ما دقیقاً همان چیزی را که مد نظر رهبری است انجام می‌دهیم.

وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد: در مناطقی که باید کنترل جمعیت انجام شود انجام می گیرد اما در سایر مناطق متاسفانه در کشور نرخ رشد جمعیت 1.3 است بایستی ارتقاء جمعیت داشته باشیم و برنامه وزارت بهداشت نیز در همین موضوع است.