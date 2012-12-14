اثر هنری نماینده بیرونی هر هنرمند است

یوسف مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنرمندان به وسیله آثار و فعالیت هایی که در حوزه خود دارد نشان می دهند که تا چه اندازه می خواهند در مسیر روشنگری قدم بردارند. مسلماًهنرمندان و اظهارنظرهایشان درخصوص فعالیت های سیاسی و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تأثیر گذار خواهد بود.

این بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص برگزاری یادواره "بصیرت" گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ای لازم و ضروری است. در واقع برگزاری این جشنواره ها به رساندن محتوا و مفهوم اصلی رویداد واقعی کمک بزرگی خواهد کرد.

مرادیان افزود: فعالیت هایی از این جنس مطمئناً نه تنها برای این نسل حتی به عنوان حرکتی ماندگار برای نسل پس از این نیز ثبت خواهد شد.

این بازیگرسینماوتلویزیون تصریح کرد:هر جشنواره ای رسالت و مسئله ای را به معرض نمایش می گذارد که برای مخاطبان هر دوره جذاب خواهد بود.

مرادیان درخصوص تلاش هنرمندان در به تصویرکشیدن و معرفی کردن انقلاب گفت: با فیلم ها و آثاری که ساخته شده در زمینه اتفاق های پس از انقلاب می توان نشان داد که هنرمندان تا چه اندازه دین خودشان را در این زمینه ادا کرده اند.

گفتنی است،دومین یادواره هنری بصیرت دررشته های تئاتر،هنرهای تجسمی و موسیقی در دیماه امسال از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برگزارخواهد شد.