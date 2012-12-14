اختلافات میان دو حزب وابسته به جریان 14 مارس/ جنبلاط به پاریس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان ، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان امروز در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند.

از سوی دیگر روزنامه الاخبار لبنان بیان کرد: شخصیتهای سیاسی که با امین الجمیل رئیس حزب الکتائب لبنان دیدار کرده اند از مواضع این حزب علیه حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) به ریاست سمیر جعجع شگفت زده شده اند.

این روزنامه به نقل از کسانی که با الجمیل دیدار کرده اند می نویسد: گشودن پرونده های قدیمی میان حزب نیروهای لبنانی و الکتائب به رقابت روز افزون آنها بر می گردد.

الاخبار به نقل از این افراد بیان کرد: با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی لبنان اختلافات میان دو حزب درباره کرسی های مجلس و اسامی نامزدها تشدید خواهد شد.

از سوی دیگر روزنامه البناء لبنان با اشاره به نشست دیروز نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با هیئتی از جریان چهارده مارس آورده است : این نشست نتیجه ای در بر نداشته است.

این روزنامه بیان کرد: در این نشست تنها درباره ادامه رایزنی ها توافق شده است و نمایندگان جریان چهارده مارس به بسیاری از سئوالات نبیه بری پاسخ روشنی ندادند.