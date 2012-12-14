  1. اقتصاد
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

حمایت ایمیدرو از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

مدیر پژوهش، فناوری و بومی سازی ایمیدرو از حمایت پروژه های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا مرتبط با معدن و صنایع معدنی توسط این سازمان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: حسن شریف با بیان این مطلب گفت: ایمیدرو تسهیلات حمایتی تحصیلات تکمیلی را به پروژه هایی که مراحل تصویب را در دانشگاه مربوطه گذرانده و شماره تصویب داشته باشند، پرداخت می کند.

وی افزود: سقف حمایت از پایان نامه های «کارشناسی ارشد»، 50 میلیون ریال و پایان نامه های «دکترا»، 100 میلیون ریال است که البته با توجه به میزان اهمیت پایان نامه برای ایمیدرو، این میزان حمایت قابل افزایش است.
 
مدیر پژوهش، فناوری و بومی سازی ایمیدرو با بیان اینکه تسهیلات حمایتی به صورت پرداخت هزینه های انجام آزمایشات مربوطه و استفاده از خدمات مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران است، تصریح کرد: نوع و میزان استفاده از خدمات و تجهیزات با توجه به تعرفه خدمات آزمایشگاهی مصوب در سایت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران تعیین می شود.
 
وی ادامه داد: کمیته تخصصی تحقیق و توسعه ایمیدرو، تقاضاهای ارسالی را بررسی می کند.
 
 
کد مطلب 1765774

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