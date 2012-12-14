نهم دی جلوه نورانی اطاعت پذیری از ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نشست سالانه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران اظهار داشت: یکی از وظایف این شورا، احیای ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و اجرای برنامه هایی در راستای حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین است.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران در طول 34 سال گذشته با توسل به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، در مسیر حرکت به سمت قله های آرمانی خویش پایدار و استوار مانده است.

استاندار مازندران با اشاره خیزش های اسلامی در منطقه گفت: علیرغم تبلیغات دشمنان، موج اسلام گرایی در کشورهای اروپا وآمریکایی بسیار چشم گیر می باشد واین امر بیانگر پوشالی بودن اندیشه های دروغین استکبار است.

استفاده از نظرات جوانان استان در گروه مشاوران جوان استانداری



رئیس گروه مشاوران جوان استانداری مازندران گفت: این گروه با استفاده از نظرات و دیدگاه های جوانان علاقه مند و فرهیخته مازندران، برنامه های خود را اجرا خواهد کرد.

کمال رستم علی در جلسه مشترک مشاوران جوان فرمانداری ها و فعالان دانشجویی استان افزود: تلاش برای پیشبرد دغدغه های رهبر معظم انقلاب در زمینه های مختلف، به عنوان مهم ترین برنامه مشاوران جوان در دستور کار قرار دارد.

وی به طرح موضوع توجه به سبک زندگی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و اذعان داشت: گروه مشاوران جوان می تواند با تحقیق و پژوهش در ابعاد مختلف این مهم و طرح آن در میان جوانان، نقش خود را در این زمینه به نحو مطلوبی ارائه کند.

ایجاد 48 هزار فرصت شغلی



استاندار مازندران گفت: 48 هزار و 525 فرصت شغلی از ابتدای امسال تاکنون در مازندران ایجاد شد و در سامانه رصد استان به ثبت رسیده است.

سید علی اکبر طاهایی با اشاره به ایجاد 14 هزار و 283 فرصت شغلی در بخش مسکن استان، تصریح کرد: 34 هزار و 242 فرصت شغلی نیز در سایر بخش ها و دستگاه های اجرایی استان ایجاد شده است.

وی تعهد استان برای ایجاد فرصت شغلی در سالجاری را 98 هزار و 804 شغل اعلام کرد و افزود: تاکنون بیش از 49 درصد تعهد استان برای ایجاد فرصت شغلی محقق شده است.



