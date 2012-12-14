حجت الاسلام رضا آشتیانی عراقی به خبرنگار مهر گفت: اعضای فراکسیون روحانیون مجلس از رئیس مجلس خبرگان رهبری درخواست انجام دیداری را داشتند که گویا ایشان با برگزاری این جلسه در هفته جاری موافقت کرده اند.
وی افزود: در این جلسه مهمترین موضوعات روز کشور بررسی خواهد شد.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس از دیدار اعضای این فراکسیون با آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در هفته جاری خبر داد.
حجت الاسلام رضا آشتیانی عراقی به خبرنگار مهر گفت: اعضای فراکسیون روحانیون مجلس از رئیس مجلس خبرگان رهبری درخواست انجام دیداری را داشتند که گویا ایشان با برگزاری این جلسه در هفته جاری موافقت کرده اند.
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