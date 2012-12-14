کاهش 48 درصدی اعمال قانون در زمینه تخلفات رانندگی در هشت ماهه امسال

سرهنگ مقصود شمس آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به نصب دوربین های مدار بسته در نقاط مختلف شهری اثر خوبی در رابطه با انضباط بخشی تقاطع و میادین ایجاد شده و اثر خوبی داشته و یک نوع آموزش و بازدارندگی است.

وی اظهار داشت:در این راستا بازدارندگی تخلفاتی هم شده و این امر باعث شده که تخلفات و اعمال قانون کم شده و در حوزه دورن شهری هم تصادفات کاهش داشته و فوتی ها نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت:با نصب این دوربین ها تصادفات و تخلفات روز به روز کاهش می یابد و در این راستا اجرای قانون جدید هم موثر بوده است.

سرهنگ شمس آذر گفت: مردم در اجرای این قانون با پلیس همکاری خوبی داشتند و این امر هم بسیار در کاهش تصادفات موثر بوده است.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه در حال حاضر 11 دوربین مدار بسته در نقاط مختلف شهری نصب شده است، گفت: امسال ده دستگاه دیگردر نقاط مختلف معابر و خیابانها نصب خواهد شد و سال آینده هم افزایش خواهد یافت.

سرهنگ شمس آذر یاد آورشد: نیروی انتظامی در پی این است که از تجهیزات پیشرفته و الکترونیکی که در سازمانها استفاده می شود در استان هم استفاده کند چرا که اثر بخشی دارد.

وی ، با بیان اینکه که در جدوال جرایم سال گذشته بیشترین جرایم مربوط به استفاده از قرص روان گردان و مشروبات الکلی 200 هزار تومان است ولی تاکنون در استان انجام چنین جرایمی بسیار نادر بوده و اصلا وجود ندارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان یادآورشد:در این راستاعبور از چراغ قرمز جریمه 100 هزار تومانی را دارد.

سرهنگ شمس آذر گفت:سرعت بالا در برون شهری جریمه 100هزار تومانی دارد.

وی ادامه داد:در استان استفاده از کمربند ایمنی بسیار خوب است و مردم به خوبی قوانین راهنمایی و رانندگی را مراعات می کنند.