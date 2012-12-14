دندان اقتصاد نفتی را در بودجه امسال کشیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر امروز جمعه در سالن هلال احمر مشهد،افزود: دشمنان بدانند با عدم فروش نفت، ایران از پیشرفت نمی افتد، چرا که ظرفیت ایران نفت و گاز نیست بلکه اندیشه و توانمندی های مردانی است که تمدن با عظمت این کشور را، آفریده اند.

وی گفت: فقط در خراسان رضوی معادنی وجود دارد که ارزش منابع آن به اندازه کل ارزش منابع نفتی است و این تنها پتانسیل یک استان از 30 استان کشور است.

وی با اشاره به اینکه باید به سرعت کشور را در دو بخش زیر ساختها و سرمایه گذاری ها بسازیم، افزود: سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی باید همچنان ادامه یابد، ما کشوری هستیم که سالانه می توانیم 200 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم، چرا که 36 میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که می توانیم در آن کشت و زرع کنیم.

توزیع مسکن مهر مناسب نبود

وی در خصوص مسکن مهر گفت: ما یک کشور انقلابی هستیم و دارای پیام و مدعی پیروی از اسلام ناب،کشوری که بر اساس آموزه های دینی اداره می شود لذا باید در همه عرصه های پیشرفت، الگو باشد.

وی گفت: ما در کشور برای احداث مسکن کارهای زیادی انجام داده ایم اما به حد مطلوب نرسیده ایم، البته توزیع واحدهای مسکن مهر به صورت متناسب طراحی نشده بود، زیرا زمانی این توزیع متناسب است که هر خانواده ایرانی یک خانه ملکی و مسکونی داشته باشد.

وی گفت: در سال 92 مسکن مهر به صورت متناسب تری توزیع و احداث خواهد شد و گام دوم دولت، حرکت برای بهبود کیفیت، معماری و کاربریهای داخلی است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ساخت مسکن مهر یک اقدام ضربتی بود و یک نقطه صفر برای رسیدن به جایگاه مطلوب افزود: در 200 سال اخیر هرگاه عده ای آمده اند یک افق بلند برای پیشرفت کشور و آرمانهای الهی ملت ترسیم کنند، برخی آیه یاس و ناتوانی را مدام تکرار می کنند و این در حالی است که ایران استعداد ها و امکانات بسیاری در اختیار دارد.

25متر زمین به هر خانواده ایرانی

احمدی نژاد گفت: باید هدف گذاری کنیم تا 5سال آینده 25 متر به سهمیه زمین هر خانوار ایرانی اضافه شود، لذا با توجه به مساحت کشور هر خانواده ایرانی می تواند 1000متر زمین داشته باشد که آن را برای خود آباد کند.

وی گفت: در سال 85 یکی از مشکلات ما کنترل نرخ سیمان بود، اما امروز ظرفیت تولید به 86 میلیون تن در سال رسیده است و در سال گذشته نیز 12 میلیون تن سیمان در صادر شد.

احمدی نژاد افزود: امروز تولید فولاد کشور 2برابر شده و میزان تولید در سال جاری به 20 میلیون تن رسیده است.

وی گفت: در صنعت کاشی تولید 3برابر شده است و همه این عوامل نشان می دهد که برای ساخت مسکن هم نیروی انسانی و هم مصالح کافی وجود دارد.

حجم نقدینگی کشور 400هزار میلیارد تومان

وی گفت: حجم نقدینگی کشور 400هزار میلیارد تومان است و اگر سالی 1.5میلیون واحد مسکونی ساخته شود و به هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان وام بدهیم، همه مردم صاحب مسکن می شوند این امر به شرطی است که درست عمل کنیم و همراهی در همه سطوح وجود داشته باشد.

رئیس جمهور گفت: 60 درصد معوقات بانکی در اختیار کسانی است که خودخواهانه می خواهند این پول ها را در بخشهای غیر تولیدی برای خود احتکار کنند و اگر این پول ها به تولید باز گردد با سرعت ایران ساخته خواهد شد.