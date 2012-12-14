اولین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی این مسابقات پیش از ظهر امروز در حاشیه این رقابتها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین دوره بازیهای رباتیک دانش آموزی در این استان گفت: مجموعا 59 دانش آموز در قالب 24 تیم دو الی 10 نفره در این رقابتها حاضر هستند.

هاشم پورزاهد با اشاره به 14 تیم در بخش باتهای تعقیب خط و 10 تیم در بخش دمو DEMO یا همان رباتهای نمایشی در این دوره از رقابتها متذکر شد: این مسابقات در طی دو روز و در مرحله گروهی و نهایی فینال برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری این مسابقات در این سطح تاکنون در استان و حتی کشور و از سوی یک واحد آموزشگاهی سابقه نداشته است، یادآور شد: این رقابتها اختصاصی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان سما واحد اردبیل برگزار می شود.

به گفته دبیر اجرایی این مسابقات تیمهای اول تا سوم این رقابتها به عنوان نمایندگان استان اردبیل در رقابتهای کشوری که همه ساله در آذرماه برگزاری می شود، حضور خواهند داشت.

وی همچنین با بیان اینکه آموزش رباتیک در این واحد از سال 87 و با حضور سه دانش آموز در مقطع دبیرستان آغاز شده است، متذکر شد: هم اکنون بیش از 60 دانش آموز مقاطع راهنمایی و دبیرستان در رشته رباتیک فعالیت دارند.

پورزاهد این تعداد را دانش آموزان رشته های ریاضی، تجربی و فیزیک معرفی کرد و با اشاره به کسب مقامهای متعدد کشوری توسط این واحد ادامه داد: دانش آموزان سما اردبیل پس از یک سال از آموزش این واحد در سال 88 رتبه اول کشوری را در لیگ تعقیب خط کسب کردند که بسیار ارزشمند است.

دبیر اجرایی اولین دوره مسابقات رباتیک اردبیل تصریح کرد: در سال 90 نیز دانش آموزان این واحد توانستند رتبه های دوم تا چهارم کشور را در همین بخش کسب کنند که تاکنون بی سابقه بوده است.

وی برگزاری این مسابقات را آغازی برای توسعه فعالیتهای دانش آموزان و دانشجویان در حوزه های رباتیک دانست و عنوان کرد: این رقابتها فردا با معرفی نفرات برتر در هر بخش به کار خود پایان خواهد داد.

