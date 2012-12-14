طرح نصب پکیج در مدارس رای نمی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جلیل سرقلعه نماینده مردم لردگان و عضو کمیسیون عمران بابیان این مطلب گفت: مجلس وظیفه خود در مورد نظارت بر ساختمان سازی و نصب سیستم های حرارتی در منازل را در راستای قانونی که برای سازمان نظام مهندسی تصویب کرد و انجام داد؛ حال اگر تعداد مرگ و میر ناشی از گاز گرفتی با پکیج های حرارتی افزایش یافته است، باید علت را نظام مهندسی پرسید.

وی با تاکید بر اینکه اجرا و نظارت بر اجرا در این خصوص مشکل اصلی است، ادامه داد: این ایراد به مجلس باز نمی گردد، مگر این که خلافی صورت گیرد و گزارش آن به مجلس بیاید تا مجلس پیگیر شرایط اجرایی شود.



سرقلعه، راهکار این امر را برگشت قانون نظام مهندسی به کمیسیون عمران خواند و افزود: اگر رییس نظام مهندسی که اعضای کمیسیون عمران نیز هست این قانون را برای رفع نقائص ان در کمیسیون مطرح کند تا بعد از کار کارشناسی در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که من نائب رئیس مسکن مجلس هستم و این را ضرورت می دانم، گفت: در این صورت می توان مجددا قانون نظام مهندسی را بررسی کرد.



سرقلعه همچنین در مورد طرح استفاده از پکیج در مدارس گفت: این امر در روز چهارشنبه بین نماینده گان مجلس مطرح شد و قرار است آموزش و پرورش تحت عنوان لایحه ای این موضوع را به مجلس آورد که بررسی آن در کمیسیون مربوطه صورت خواهد گرفت و سپس به قانون تبدیل شود.



وی در خصوص نظر خود درباه این طرح گفت: من با این طرح مخالفم و فکر نمی کنم در مجلس رای بیاورد، بهتر است آموزش و پرورش به فکر استفاده از موتورخانه برای مدارس باشد نه پکیج .