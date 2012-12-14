اسامی شهدا و مجروحان انفجار تروریستی اتوبوس زائران مازندرانی در سامرا

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انفجار تروریستی اتوبوس زائران ایرانی در سامرا گفت: ساعتی قبل بمبی در کنار اتوبوس زائران مازندرانی در سامرا منفجر شد که براثر آن متاسفانه دو زائر به نام های ام لیلا کشاورزیان و نازدانه سعدی شهید و تعدادی از زائران نیز مجروح شدند.

وی ادامه داد: حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و بقیه مجروحان به صورت سرپایی مداوا یا در حال انتقال به بیمارستان کاظمین هستند.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه تمامی امکانات برای درمان مجروحان حادثه فراهم شده است، اسامی مجروحان رابه شرح زیر اعلام کرد.

رضا سعدی، محمدعلی سعدی، قدمعلی رمضانی، اسماعیل عالی،احمدرضا آقا براری، حسینعلی اسدی کوهستانی، زینب حجتی، سید ابراهیم حسینی، طاهره مهروفی، فیروزه قلی پور گرجی،طوبی اسماعیلی خلیلی،محمدعلی علی وردی،ربابه کشاورزیان،قنبرعلی علی وردی،هاجر علی وردی،سید حسن نقوی،صنم عباس زاده،کلثوم دماوندی،حسن صفری و گوهر صادقی.