مصاف صبای قم با ملوان بندر انزلی در لیگ برتر  فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان در دو دیدار متوالی خود در رقابت‌های فوتسال تورنمنت بین المللی روسیه با درخشش کاپیتانی قمی خود برابر پرتغال و جمهوری چک پیروز شد.



در این رقابت‌ها که با شرکت هشت تیم از روز بیست و دوم آذر ماه به میزبانی کشورروسیه آغاز شده است، تیم ملی فوتسال کشورمان در نخستین دیدار به مصاف تیم ملی فوتسال پرتغال رفت و در پایان به برتری رسید.



ملی‌پوشان فوتسال کشورمان که در ترکیب خود علیرضا وفایی بازیکن ملی پوش تیم صبای قم را به عنوان کاپیتان خود دارند، در این دیدار توانستند برابر تیم قدرتمند و مطرح پرتغال با نتیجه پرگل شش بر پنج به برتری دست یافته و آماده دیدار بعدی با چک شوند.



این در حالی است که تیم ملی فوتسال امید کشورمان در دومین دیدار خود در جدالی حساس به مصاف تیم ملی فوتسال امید جمهوری چک رفت و در حالی که کاملا سوار بر جریان بازی بود توانست این بازی را با برتری هفت بر دو به پایان برساند و با خیالی آسوده در سومین بازی خود در مرحله مقدماتی این رقابت ها با تیم ملی اوکراین رو به رو شود.



رویارویی سفیر قم با قرچک ورامین در سالن شهید رضائیان قم



تیم والیبال سفیر قم در دومین دیدار خود از دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور به مصاف قرچک ورامین خواهد رفت.



دیدارهای دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول والیبال قهرمانی باشگاه‌های کشور روز یکشنبه بیست و ششم آذر ماه برگزار می‌شود ولی در هفته دوم این رقابت ها از نیم فصل دوم مرحله گروهی تیم والیبال سفیر قم در دیداری خانگی از ساعت 16 چهارشنبه بیست و نهم آذر ماه در خانه خود به مصاف تیم قرچک ورامین می‌رود.



سفیر قم در دیدارهای دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال قهرمانی باشگاه های کشور در خانه مقابل تیم های آریا صنعت بابل کنار، کاله جوان و بیرگلد ایرانیان رشت به میدان رفت که تیم های کاله و بیرگلد را مغلوب کرد و به تیم بابل نتیجه را باخت.



در دیدارهای خارج از خانه نیز که مقابل تیم های گاز خوزستان، شهرداری زاهدان، پیشگامان شفق اردکان و قرچک ورامین به میدان رفت، پیروزی برابر نماینده ورامین نشان داد که سفیر می تواند در نیم فصل دوم مرحله گروهی در خارج از خانه نیز قوی ظاهر شود.



همچنین تیم والیبال سفیر قم هم اکنون با کسب سه پیروزی و چهار باخت و کسب 9 امتیاز بعد از تیم های پیشگامان شفق اردکان یزد، شهرداری زاهدان و کاله جوان در رده چهارم جدول رده بندی گروه نخست لیگ دسته اول والیبال قرار دارد.



مصاف صبای قم با ملوان بندر انزلی در لیگ برتر فوتبال کشور



تیم فوتبال صبای قم در دومین دیدار خارج از خانه خود از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف ملوان بندر انزلی خواهد رفت.



در حالی که هنوز یک هفته تا پایان مهلت نقل و انتقالات نیم فصل دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باقی مانده است و دیدارهای هفته های اول و دوم دور برگشت روزهای پنجم و دهم دی ماه به ماه به انجام می رسد، فوتبالیست های صبای قم به عنوان تیم سیزدهم لیگ برتر باید در هفته سوم نیم فصل دوم در خارج از خانه به مصاف ملوان بندر انزلی بروند.



بازیکنان صبای قم در اولین دیدار خود در نیم فصل دوم رقابت های دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بر اساس برنماه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال پنجم دی ماه با پیکان، دهم دی ماه در هفته دوم با ذوب آهن و پانزدهم دی ماه از ساعت 15 به مصاف تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سومین تیم جدول رده بندی می روند.