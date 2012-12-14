لیست منابع آزمون خبرنگاری بین الملل اعلام شد/ برگزاری آزمون 11 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، با مجوزهای دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از سالها بالاخره قول مسئولان آموزش عالی عملی و دوره کارشناسی ارشد خبرنگاری بین الملل در دانشکده خبر راه اندازی شد.

داوطلبان در آذرماه سال جاری در سامانه سازمان سنجش اقدام به ثبت نام کردند و آزمون این رشته 11 اسفندماه سال جاری برگزار و کلاسهای درس از اول مهرماه آغاز خواهد شد.

منابعی که در آزمون رشته خبرنگاری بین الملل برای پذیرش دانشجو ملاک است نیز به تازگی اعلام شد که اسامی این منابع به شرح ذیل است:

کتابها

روزنامه نگاری نوین،‌ نوشته نعیم بدیعی و حسین قندی،‌ خبر،‌ یونس شکرخواه، روش‏های مصاحبه خبری، مهدی محسنیان‌راد، گزارشگری کاربردی برای رسانه های جمعی،‌ محمدتقی روغنی ها،‌ مقاله نویسی در مطبوعات، حسین قندی، شیوه نگارش فارسی در مطبوعات،‌ حسین عماد افشار.

جزوه ها

درسنامه های اساتید دانشکده خبر موجود در واحد انتشارات دانشکده از جمله تهیه و تنظیم خبر، کاربرد مصاحبه در خبر، کاربرد ادبیات در خبر، گزارش مطبوعاتی، نقد سوژه، ویراستاری و مدیریت اخبار، سیاستگزاری خبری، جدول برنامه خبری، خبرنگاری چندرسانه ای و مقاله نویسی

آمار کاربردی و روشهای پژوهش در ارتباطات و رسانه

احتمالات و کاربرد روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،‌ دکتر باقر ساروخانی،‌ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول)، ارل ببی، ترجمه رضا فاضل، تحلیل پیامهای رسانه ای، نوشته دانیل رایف، استفن لیسی، فردریک جی فیکو، ترجمه مهدخت بروجردی علوی

جزوه های آمار

جزوه ها و درسنامه های آمار (1) و آمار (2) و روش تحقیق و تجزیه و تحلیل محتوای پیام ها موجود در واحد انتشارات دانشکده خبر.

اطلاعات عمومی

مطالعه تاریخ معاصر ایران و جهان همچنین مسائل مهم بین المللی معاصر در یکصد سال گذشته شامل کتابها، تاریخ جنگ سرد، اندره فونتن، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سازمانهای بین المللی، دکتر موسی زاده، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تالیف سید محیط طباطبایی، روابط خارجی ایران (1357-1320)علیرضا ازغندی، ارتباطات بین‌المللی(جلدیکم)،‌دکتر کاظم معتمدن‍ژاد.

جزوه های اطلاعات عمومی

جزوه های موجود در واحد انتشارات دانشکده خبر از جمله جزوه ارتباطات بین المللی و ارتباطات سیاسی.

زبان تخصصی خبر

Basic News Writing (Melvine Mencher, New Delhi: Universal Book Stall, 1999

English for Journalists (Wynford Hicks, New York: Routledge, 1998

Understanding Journalism (Lynette Sheridan Burns, London: Thousand Oaks, Calif. SAGE, 2002-