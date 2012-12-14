گرفتاری سرنشینان دو خودرو/ آتش سوزی در ساختمان 10 واحدی

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین حادثه ساعت 20:23 دیروز یک مورد تصادف در جاده خاوران، شهرک قیامدشت به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

در ادامه آتش نشانان ایستگاه 66 خود را به محل حادثه رسانده و در نخستین بررسی‌ها دریافتند بر اثر تصادف دو دستگاه خودروی سواری شش نفر از سرنشینان خودروها در داخل ماشین گرفتار شدند.

وی افزود: بلافاصله برق خودروها قطع و نشتی بنزین حاصل از تصادف گرفته شد. در گام بعدی نیز آتش نشانان با ایمن سازی محل اقدام به خارج کردن مجروحان از داخل خودروها کرده و آنها را تحویل امدادگران اورژانس دادند.

آتش سوزی در ساختمان 10 واحدی

سخنگوی سازمان آتش نشانی در ادامه به آتش سوزی در یک ساختمان 10 واحدی اشاره کرد و گفت: ساعت 23:21 دیروز این حادثه به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله آتش نشانان سه ایستگاه در محل حادثه در خیابان اسکندری حاضر شدند. آتش سوزی در زیرزمین یک ساختمان 10 واحدی رخ داده بود که آتش نشانان در گام نخست شش نفر را که در میان دود گرفتار شده بودند نجات دادند. گروه بعدی هم با قطع برق و گاز ساختمان عملیات اطفاء حریق را آغاز کرده و ساعت 23 دقیقه بامداد امروز آتش سوزی مهار و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

