علاقمندم در صنعت نفت کارم را ادامه دهم/ از رئیس هیات مدیره چند خواسته دارم

خلیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص احتمال همکاری مجددش با باشگاه صنعت نفت پس از استعفا، اظهار داشت: فردا شنبه جلسه ای را با مسلم رحیمی رئیس هیات مدیره خواهم کرد و باید ببینم جلسه چطور از آب در میآید. از الان نمیتوان چیزی را پیش بینی کرد ولی من خواستههایی دارم که در صورت برآورده شدن کارم را در آبادان از سر میگیرم.
وی با بیان اینکه نمیتواند این خواستهها را رسانهای کند، افزود: در چند روز گذشته مردم آبادان مرا شرمنده خودشان کردند. آنها در تماسهای مختلف اصرار داشتند به صنعت نفت برگردم. به هر حال بعد از جلسه با رحیمی همه چیز مشخص خواهد شد.
مدیرعامل صنعت نفت درباره وضعیت جذب بازیکنان جدید هم گفت: حتی این چند روز که شیراز بودم، با چند بازیکن مذاکره داشتم تا فرصتها از دست نرود. ما قطعا پنج بازیکن داخلی و دو بازیکن خارجی جذب میکنیم تا نیم فصل دم مشکلی نداشته باشیم.
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