پرداخت یارانه بلیط حمل و نقل عمومی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامحسین تابش فر با بیان مطلب فوق گفت: یارانه بلیت اتوبوس و مترو براساس میزان جابه جائی و تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها اختصاص داده می شود و از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه از750 میلیارد ریال یارانه بلیت حمل و نقل عمومی امسال که اول آذرماه پرداخت شد،مبلغ 625 میلیارد ریال بابت یارانه بلیت اتوبوسرانی های درون شهری به شهرداری ها و 145 میلیارد ریال نیز به یارانه بلیت متروی تهران و مشهد اختصاص یافت،گفت: سهم یارانه بلیت اتوبوس و مترو تهران به ترتیب 136 میلیارد ریال و 125 میلیارد ریال بود که پرداخت شده است.

تابش فر افزود:اقساط بعدی مطابق روال جاری پس از وصول از طریق خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها به شهرداری ها از جمله تهران پرداخت می شود.

وی افزود: سال گذشته با توجه خوب دولت به موضوع حمل و نقل عمومی شهری سه هزار و 500 میلیارد ریال یارانه بلیت به 323 شهرداری دارای سازمان حمل و نقل همگانی، اتوبوسرانی،مترو با الویت تخصیص به شهرهای دارای سازمانهای اتوبوسرانی و مترو پرداخت شد.

تابش فر گفت:از مجموع این مبلغ در سال90 به حساب شهرداریها پرداخت شده است،یک چهارم این مبلغ که معادل 875 میلیارد ریال بود، صرفا بابت یارانه بلیت متروهای تهران و مشهد پرداخت شد.

