شرکت دو هزار نفر در آزمون طرح فراگیر پیام نور در گلستان

اسماعیل نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در بیش از 60 رشته تحصیلی گروههای علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه برگزار شده است.

وی اظهار داشت: آزمون طرح فراگیر در سه حوزه امتحانی در شهرهای گرگان، گنبدکاووس و علی آبادکتول دایر شده است.

وی عنوان کرد: در این آزمون در نوبت صبح مقطع کارشناسی و در نوبت بعد از ظهر مقطع کارشناسی ارشد آزمون داده اند.

نادری افزود: هزار و 132 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 971 نفر نیز در مقطع کارشناسی داوطلب شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور گلستان بیان داشت: با توجه به شعار محوری آموزش برای همه، همه جا و همه وقت در نظر است همه متقاضیان شرکت کننده در دونیمسال جذب دانشگاه شوند.

نادری عنوان کرد: از این پس دانشجویان کارشناسی هم همانند دانشجویان ارشد در هر کجای کشور قبول شوند و ساکن هر استانی باشند می توانند امتحانات خود را در نزدیکترین واحد دانشگاهی ارائه دهند که این امر از بسیاری نگرانیها و مخارج در طول تحصیل کاسته می شود.