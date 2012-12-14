به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه بین المللی محیط زیست بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی از حوزه آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، جدیدترین و آخرین دستاوردها و تکنولوژیهای خود در زمینه محیط زیست و صنایع مرتبط را ارایه میکنند.
حمیدرضا ناطقی رئیس ستاد اجرایی دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست در این زمینه گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از 12 هزار متر مربع در هفت سالن بزرگ نمایشگاهی و محوطه بیرونی و فضای باز محل دایمی نمایشگاه های بینالمللی تهران برگزار میشود.
وی افزود: دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست دارای سه بخش اصلی "محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی، محیط زیست دریایی و هشت بخش فرعی، محیط زیست صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست صنایع بزرگ تولیدی، محیط زیست بخش شهری و مسکونی، محیط زیست و ترافیک، محیط زیست و بازیافت، محیط زیست و پسماند بیمارستانی، محیط زیست و بیومس و محیط زیست و آلودگی صوتی است.
رئیس ستاد اجرایی دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با شعار "ترویج فرهنگی عمومی، حفاظت از محیط زیست، اساس توسعه پایدار" برگزار میشود.
ناطقی در ادامه با بیان اینکه شرکتهای مشارکت کننده در این نمایشگاه خدمات مختلف فنی و مهندسی زیست محیطی نیز ارایه میکنند، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی امکانات و تکنولوژیهای نوین زیست محیطی در بخشهای هوا، آب، خاک و دیگر بخشهای مرتبط است.
وی اضافه کرد: آشنایی با سازمانهای زیست محیطی، بسترسازی مناسب برای مشارکت مردم در حفاظت از زیست، ارایه راهکارهای اصولی و عملی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، ایجاد انسجام بین بخشی به منظور توانمندسازی پروژههای زیست محیطی، گسترش فرهنگ طبیعت گردی و معرفی انرژیهای نو و تجدیدپذیر و صنایع سبز از دیگر اهداف برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست است.
رئیس ستاد اجرایی دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست گفت: در حاشیه این نمایشگاه 5 کنفرانس در زمینههای مختلف محیط زیست با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه ها، محققان و نویسندگان و صاحبان صنایع برگزار خواهد شد.
ناطقی افزود: در روز اختتامیه نمایشگاه نیز از شرکتها و صنایع سبز که تلاش فراوان و ص ادقانه برای حفاظت از محیط زیست داشتهاند و همچنین غرفههای برتر دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست تقدیر خواهد شد.
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست ساعت 10 صبح 29 آذرماه با حضور برخی وزرا و معاونان رئیس جمهور و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افتتاح و تا دوم دی ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.
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