درخواست ائتلاف 14 فوریه از مردم بحرین برای برگزاری تظاهرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ائتلاف چهارده فوریه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای از مردم این کشور خواست تا در تظاهرات بزرگی که روز دوشنبه آینده در منامه برگزار خواهد شد، مشارکت کنند.

در این بیانیه آمده است: از همه مردم می خواهیم که در مناطق مختلف کشور و در راستای فعال نگه داشتن انقلاب تظاهرات کنند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین گزارش داد: تظاهراتی در کرانه، السنابس و منامه برگزار شد که نیروهای رژیم، تظاهرات منامه را با گاز اشک آور سرکوب کردند.

این در حالی است که برخی منابع مدعی لغو محدودیتهای اعمال شده درباره برگزاری تظاهرات در بحرین از سوی مقامات این کشور شده بودند.