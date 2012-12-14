تصرف غیرقانونی معدن سنگ آهن 100 هزار میلیارد تومانی دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک (ریاست اسبق ایمیدرو) در رابطه با نحوه واگذاری معدن گل گهر 3 گفت: در اواخر سال 1389 طرحی به نام طرح فراز با هدف تولید 54 میلیون تن فولاد وارد مرحله اجرا گردید. برای اجرای این طرح نیاز به جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بود، لذا به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی در طرحهای فولادی از سرمایه گذاران جهت حضور در این طرحها دعوت به عمل آمد. یکی از این شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت گهر زمین بود که از شرکت های اقماری شرکت سرمایه گذاری امید می باشد. این شرکت با پشتوانه و ضمانت بانک سپه با ایمیدرو وارد مذاکره شد.

در این خصوص بین ایمیدرو و شرکت گهر زمین تفاهم نامه ای به امضا رسید که بعداً به قراردادی تبدیل شد که هیچ وقت ابلاغ نشد لذا به چند بند آن که حائز اهمیت است اشاره می نمایم:



1- سرمایه گذار (شرکت گهر زمین) حداکثر 3 ماه از زمان امضاء قرارداد فرصت دارد کار احداث کارخانه را در محل تعیین شده شروع نماید در غیر اینصورت این قرارداد عملاً باطل است.



2- ایمیدرو متعهد گردید در صورت اتمام سرمایه گذاری و تکمیل کارخانه توسط شرکت گهر زمین در موعد مقرر، خاک مورد نیاز کارخانه را تأمین نماید. در این خصوص ایمیدرو مخیر گردید از شرکت گهر زمین و یا دیگر پیمانکاران بعنوان پیمانکار استخراج معدن استفاده نماید. (این بند قرارداد عملاً بایستی در سال 93 مشخص و ابلاغ گردد)



3- قیمت سنگ آهن تحویلی به شرکت گهر زمین معادل 7% شمش فولاد تعیین گردید.



4- ایمیدرو متعهد گردید به مدت 25 سال سنگ آهن مورد نیاز شرکت گهر زمین را تأمین نماید.



پلارک گفت: دقیقاً دو ماه بعد از امضاب این تفاهم نامه و در حالی که مراحل تهیه و تنظیم قرارداد در حال انجام بود به بنده اطلاع دادند که شرکت سرمایه گذاری امید با ارسال ماشین آلات معدنی به معدن گل گهر 3 ، درحال استخراج از معدن می باشد. هر چند باور این موضوع سخت بود ولی با این حال با مدیرعامل وقت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر1 که از سرمایه گذاران آن شرکت نیز می باشد تماس گرفته و موضوع را سئوال نمودم. او ورود به معدن را تائید کرد. از او سئوال کردم طبق چه حکمی شما به معدن وارد شده اید که در جواب گفتن بر اساس تفاهم نامه امضا شده، این کار انجام شده است. من از این موضوع بسیار ناراحت شدم چرا که در تفاهم نامه هیچ اشاره ای به واگذاری و تحویل معدن نشده بود، لذا به او گفتم تفاهم نامه در کار دولتی جنبه حقوقی ندارد و تا زمانی که قرارداد تنظیم، مبادله و ابلاغ نشود، شما حق ورود به معدن را ندارید.

وی ادامه داد: دقیقاً یادم هست که در همان تماس تلفنی به مدیرعامل مربوطه گفتم ظرف 24 ساعت معدن گل گهر 3 را تخلیه و تحویل دهید که او نیز این کار را انجام و معدن را تخلیه کرد.

حسن پلارک تصریح کرد: قرار بود این تفاهم نامه بعد از انجام تشریفات قانونی در قالب قرارداد تنظیم و در همایشی که تحت عنوان طرح فراز در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار می گردد بین مدیران عامل بانک و ایمیدرو و در حضور رئیس جمهور مبادله شود ولی این قرارداد هیچگاه مبادله نگردید، چرا که قبل از این همایش اینجانب از ریاست ایمیدرو رفتم و بعد از من نیز نه همایشی برگزار گردید و نه قراردادی مبادله گردید. مضاف بر اینکه با خروج من از ایمیدرو این طرح به بهانه تناقض با طرح جامع فولاد منتفی شدد. منتها شرکت گهر زمین از این خلاء مدیریتی در ایمیدرو استفاده نمود و مجدداً معدن گل گهر 3 را تصرف کرد.

وی گفت: من اذعان می کنم اگر بر اساس همان مفاد تفاهم نامه قضاوت شود عملاً این تفاهم نامه باطل است و ارزش قانونی ندارد و چنانچه ارزشی هم داشته باشد تعهد سرمایه گذاری می باشد زیرا اصل تفاهم نامه و قرارداد با موضوع سرمایه گذاری در حوزه گل گهر می باشد نه تحویل معدن شماره 3، فلذا تصرف معدن گل گهر 3 بر اساس آنچه اینجانب امضا نموده ام قابل قبول نیست.