حال دو زائر بمب گذاری امروز سامرا وخیم است

سید حبیب الله ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، این زائران مازندرانی اهل شهرستان بهشهر بوده که شب گذشته از طریق پرواز مستقیم ساری به بغداد عازم این کشور شده بودند.

وی افزود: همه زائران این پرواز شب گذشته در کمال صحت به هتلهای محل اقامت خود در کاظمین اعزام شدند.

مدیر حج و زیارت مازندران با اشاره به اینکه زائران پس از اقامه نماز صبح در حرم امامان معصوم در کاظمین، عازم سامرا شدند، تصریح کرد: در مسیر اعزام این زائران در کنار اتوبوس آنان مورد بمب گذاری قرار گرفته است.

ساداتی با اعلام اسامی شهدا و مجروحان حادثه تروریستی برای زائران ایرانی در سامرا گفت: حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

وی بیان داشت: ساعتی قبل بمبی در کنار اتوبوس زائران مازندرانی در سامرا منفجر شد که براثر آن متاسفانه دو زائر به نام های ام لیلا کشاورزیان و نازدانه سعدی شهید و تعدادی از زائران مجروح شدند.



به گزارش مهر، حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و بقیه مجروحان به صورت سرپایی مداوا یا در حال انتقال به بیمارستان کاظمین هستند.



رضا سعدی، محمدعلی سعدی، قدمعلی رمضانی، اسماعیل عالی،احمدرضا آقا براری، حسینعلی اسدی کوهستانی، زینب حجتی، سید ابراهیم حسینی، طاهره مهروفی، فیروزه قلی پور گرجی،طوبی اسماعیلی خلیلی،محمدعلی علی وردی،ربابه کشاورزیان،قنبرعلی علی وردی،هاجر علی وردی،سید حسن نقوی،صنم عباس زاده،کلثوم دماوندی،حسن صفری و گوهر صادقی از مجروحان این حادثه تروریستی هستند.