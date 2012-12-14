محسن یوسفی با باشگاه نفت به توافق نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفی هافبک تیم فوتبال سایپا که سابقه بازی در تیم استقلال را دارد با مسئولان باشگاه نفت تهران برای پیوستن به این تیم در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر به توافق نهایی رسید.

منصور قنبرزاده مدیر عامل باشگاه نفت تهران ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما برای جذب محسن یوسفی در ازای پرداخت مبلغی پول به باشگاه سایپا به توافق نهایی رسیده ایم و او در نیم فصل دوم با پیراهن نفت به میدان خواهد رفت.

وی در همین خصوص افزود: قرارداد محسن یوسفی یکی نیم فصل یعنی تا پایان فصل جاری است و با توجه به اینکه با جذب میثم حسینی و امین منوچهری لیست ما پر شده است قرار است که یکی از بازیکنان خود را به زودی از لیست خارج کرده و به وی رضایتنامه بدهیم.