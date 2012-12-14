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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

بررسی طرح ارائه مجوز عرضه اوراق مشارکت به متروی کلان شهرها در مجلس

بررسی طرح ارائه مجوز عرضه اوراق مشارکت به متروی کلان شهرها در مجلس

نایب رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفت:در نخستین جلسه صحن علنی مجلس یک طرح دو فوریتی در خصوص ارائه مجوز به متروی کلانشهرها جهت عرضه اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علی پور در خصوص عدم پرداخت اعتبارات مصوب مجلس از سوی دولت به مدیریت شهری تهران گفت: مشکل کاهش و کمبود درآمد در سال جاری، دلیل اعلام شده از سوی دولت در خصوص عدم پرداخت مطالبات شهرداری تهران و دیگر کلان شهرهای کشور است.

وی ادامه داد:: به منظور رفع مشکل و مشخص شدن میزان بدهی های دولت به شهرداری ها، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ارائه جدول مربوطه به پرداخت ها و دریافت ها را به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کشور ارائه داده تا میزان بدهی های دولت به شهرداری ها دقیقا مشخص شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در نخستین جلسه صحن علنی مجلس یک طرح دو فوریتی در خصوص ارائه مجوز به متروی کلان شهرها جهت عرضه اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار می گیرد تا در شرایطی که دولت توان حمایت و کمک به شهرداری ها را نداشته باشد، آن ها بتوانند از طریق عرضه اوراق مشارکت مشکلات خود را رفع کنند.

نماینده قوه مقننه در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در پایان با تاکید بر این که نمایندگان مجلس در مورد احقاق حقوق مردم تهران احساس مسئولیت می کنند، خاطرنشان کرد: جلساتی در فراکسیون مدیریت شهری مجلس در این خصوص برگزار شده که این طرح دو فوریتی نیز یکی از نتایج همین جلسات است.

کد مطلب 1765834

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