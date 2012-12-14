383 عنوان فیلم متقاضی شرکت در فیلم فجر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: خوشبختانه، در این دوره شاهد استقبال چشمگیر فیلمسازان داخلی و خارجی بوده ایم.

وی ادامه داد:مطابق آمار نهایی اعلام شده از سوی کمیته بین الملل جشنواره در مجموع 383 عنوان فیلم از 71 کشور جهان متقاضی شرکت در این دوره جشنواره شدند و این آماری است که در مهلت دریافت آثار بین الملل در دبیرخانه به ثبت رسیده است.

عباسیان عنوان کرد: در بخش سینمای ایران هم در مجموع 272 عنوان فیلم شامل 102 فیلم سینمایی و 172 اثر مستند خواهان شرکت در جشنواره شدند.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اشاره به شرکت فیلمسازان 71 کشور جهان اسامی کشورها را به این ترتیب اعلام کرد: اوروگوئه، مکزیک، فرانسه، سوییس، تایلند، لوکزامبورگ، بلژیک، سنگال، آلمان، کلمبیا، ،ایرلند، مجارستان، هلند، ژاپن، اندونزی، اطریش، چین، بوسنی و هرزگوین، آرژانتین، برزیل، اسپانیا ، دانمارک، شیلی، هند، کانادا، ایتالیا، سنگاپور، کرواسی، بلغارستان، روسیه، مصر، کره جنوبی، استونی، رومانی، لهستان، پاکستان.

وی افزود: همچنین دیگر کشورهاعبارتند از:صربستان، اسلوونی، جمهوری مقدونیه، سوریه، اوکراین، الجزایر، پرتغال، آمریکا، مونته نگرو، مراکش، عراق، امارت متحده عربی، لبنان، انگلستان، نروژ، فنلاند، فیلیپین، آذربایجان، ترکیه، یونان، تونس، سوئد، آفریقای جنوبی، چک، سودان، ویتنام، تایوان، کنیا، هنگ کنگ، قزاقستان، مالزی، ایسلند، بنگلادش، قطر.

سازمان سینمایی کشور، مقارن با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1391 برگزار می‏نماید.