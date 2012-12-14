به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه بردخون با اشاره به سالروز شهادت دکتر مفتح اظهار داشت: سالروز شهادت این شخصیت برجسته به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده و این وحدت اهمیت زیادی دارد.
وی به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اساتید دانشگاهها و بیداری اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمن از بیداری اسلامی میترسد و سعی میکند از بیداری اسلامی برای حرکتهای مسلمانان منطقه استفاده نشود.
امام جمعه بردخون با بیان اینکه استکبار از اسلام واقعی وحشت دارد خاطرنشان کرد: اسلام اشرافیگری مورد نظر استکبار و غرب است و دشمنان از اسلام حقیقی در هراس هستند.
رکنی حسینی با اشاره به رشادت و فداکاری شهید والامقام تندگویان تصریح کرد: شهید تندگویان با تحمل شکنجه فراوان در دوران اسارت تن به ذلت نداد و با افتخار شربت شهادت را نوشید و امروز وظیفه مسئولان است که از این شهید بزرگوار الگوبرداری کنند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تقویت وحدت بین مردم و مسئولان گفت: پشتیبانی مردم عامل حرکتهای مردمی است ولی دشمن با عنوان شیعه و سنی تلاش میکند بین مسلمانان تفرقه ایجاد کند.
امام جمعه بردخون با اشاره به تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت و همدلی اظهار داشت: امروز همه ما موظف هستیم، سفارش همیشگی امام خامنهای را که حفظ وحدت و انسجام است جدی بگیریم و به آن پایبند باشیم.
رکنی حسینی بیان کرد: ایجاد اختلاف و تفرقه در بین مردم و مسئولان خواسته دشمنان نظام است و باید با وحدت و همدلی توطئههای دشمنان را خنثی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برخی از شیوههای ناپسند تبلیغاتی گفت: برخی رسانهها برای رسیدن به اهداف خود و کسب سود بیشتر از زن که موجودی مقدس است بهره میبرند و صدا و سیمای ما نیز از این شیوه ناپسند استفاده میکند.
امام جمعه بردخون با انتقاد از این شیوههای ناپسند افزود: برای پول نباید به هر شیوهای متوسل شد.
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