به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: انسان مسلمان باید همواره از گناه و ناپاکی دوری گزیند و پرهیزگاری رمز سعادت و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت است.

وی در ادامه به سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح اشاره کرد و افزود: وحدت حوزه و دانشگاه نقش مهمی در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی دارد و باید در تقویت این وحدت همت کنیم.



خطیب جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: در واقع حوزه و دانشگاه باید در جامعه مکمل یکدیگر باشند تا شاهد رشد هر 2 مرکز علمی باشیم.

دشتی تصریح کرد: علم و دین دو بال رشد و پیشرفت یک جامعه توحیدی هستند و حوزه و دانشگاه بدون هدف‌گذاری نمی‌توانند موفق باشند.



وی خواستار تقویت کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه و دانشگاه شد و گفت: حوزه و دانشگاه باید به یکدیگر فکر و ابتکار بدهند و برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم هست یکی از اقدامات مهم در همین راستاست.

امام جمعه موقت بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت کنونی سوریه اظهار داشت: اختلاف و درگیری در این کشور به زیان مسلمین است و در واقع این اختلافات خواسته دشمنان است.



دشتی از موضع کشورهای عربی انتقاد کرد و افزود: ساکت نشستن کشورهای اسلامی ناشی از عدم آگاهی و شعور آنان نسبت به وضعیت جهان اسلام است.



وی بر لزوم تقویت وحدت کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت: بدون تردید امروز ضروری‌ترین موضوع جهان اسلام و ایران اسلامی وحدت و انسجام است.