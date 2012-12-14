تاکید بر وحدت حوزه و دانشگاه/ بیداری اسلامی قدرت بزرگ منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: شرط اصلی نقش آفرینی نخبگان و فرزانگان جهت حرکت جامعه به سمت سعادت هوشیاری، اخلاص و کار و تلاش در راه خدا است.

وی با اعلام اینکه مشکل دیگر مساله اسلام آمریکایی با معیار دلار است گفت: این موضوع اوضاع مسلمین را برهم می زند و اسلامی که به دلار گره خورده باشد کارساز نیست و اسلام ناب محمدی و حقیقی مدنظر است.

امام جمعه ساری در خصوص بیداری اسلامی اظهارداشت: بیداری اسلامی به حادثه بزرگی در منطقه تبدیل شده و چندین قدرت بزرگ را در منطقه برهم شکست.

طبرسی تصریح کرد:در حال حاضر تنها راهکار دشمنان مساله تحریم است و قصد دارند مسلمان را به این وسیله تسلیم کنند که باید مسلمانان هوشیار باشند.

وی با تاکید بر وحدت میان مسلمان گفت: باید در سایه سار ولایت همه جمع شویم و از این گردنه سختی که دشمنان برای ما به وجود آورده عبور کنیم.

امام جمعه ساری یادآور شد: نقشه راه ما تقوا بوده و هر کس بخواهد به کمال برسد آغازش تقوا است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تبریک به مناسبت ولادت امام محمدباقر(ع) گفت:یکی از امامانی که در واقعه کربلا حضور داشت امام محمدباقر(ع) بود و شاهد جریانات عاشورا بود.

طبرسی با بیان به بحث وحدت حوزه و دانشگاه گفت: ازسال 58 تاکنون این بحث مطرح بوده و وحدت به معنای برگزاری مراسم سخنرانی نیست و وحدت مورد نظر این است که این دو نیروی متخصص، دینی، فکری و علمی باید با هم باشند و یکی شوند.

وی افزود: متاسفانه شکاف رسیدن به این مهم نسبتاً زیاد است که امیدواریم این فاصله ها برطرف شود و دانشگاه ها و حوزه در کنارهم باشند.