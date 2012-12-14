وحدت حوزه و دانشگاه کشور را به سلاح علم و تقوی تجهیز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید دانشگاه های جهان اسلام به تفاوت های بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان با رنسانس در کشورهای اروپایی پرداخت و افزود: در رنساس کشورهای اروپایی حرکت از دین تحریف شده به سمت سکولاریسم بود اما در بیداری اسلامی بازگشت مردم به دامان دین مبین اسلام است.

وی اظهار داشت: رنسانس در کشورهای غربی در قرن 15 میلادی به علت آگاهی مردم در مورد دین تحریف شده بود در حالی که بیداری اسلامی در قرن 21 در کشورهای اسلامی منطقه به دلیل بازگشت مردم به فطرت انسانی و دین الهی است.

حجت الاسلام نوری در ادامه با یادآوری 27 آذر و شهادت آیت الله د کتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت این دو نهاد علمی و دینی را سبب تجهیز کشور به دو سلاح علم و تقوی دانست و اضافه کرد: اگر این دو نهاد به طور کامل با یکدیگر به وحدت برسند، کشور در برابر تمامی آسیب ها و هجمه های دشمنان مصون خواهد شد.

وی تصریح کرد: در دنیای امروز، قدرت به کسی تعلق دارد که دارای علم است و علم نیز برای آنکه در خدمت انسانیت باشد لازم است با تقوی و دین الهی همراه و همگام شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد حوزه و دانشگاه را به دو دست یک انسان تشبیه کرد و افزود: همانگونه که یک دست به تنهایی از عهده انجام بسیاری از امور بر نمی آید، حوزه و دانشگاه نیز در صورت تفرق نمی توانند جامعه را به سرمنزل مقصود برسانند.

به گفته وی انقلاب اسلامی فصل جدیدی را در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد کرد و این دو نهاد می توانند با استفاده از ظرفیت ایجاد شده برای پیشرفت جامعه اسلامی بیش از گذشته تلاش کنند.

حجت الاسلام نوری در ادامه با اشاره به اهدای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا، اهدای این جایزه به کشورهای حامی تروریست را طنزی تلخ دانست و گفت: جایزه صلح نوبل که نمادی از برادری و دوستی بین ملت های دنیا است، به کشورهایی اهدا شد که دستشان به خون انسان های بیگناهی در عراق، افغانستان، فلسطین و دیگر نقاط دنیا آغشته است.

وی تصریح کرد: کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و ... در اتحادیه اروپا به علت جنایت هایی که علیه بشریت انجام داده اند، صلاحیت دریافت این جایزه را نداشتند.