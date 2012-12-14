افزایش موتورسواران در پایتخت/ سهم 50 درصدی موتورسیکلت در تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی ضمن بیان این مطلب گفت: قیمت ارزان موتورسیکلت و آسان بودن خرید آن از جمله امکان خرید اقساطی با پرداخت مبلغی نا چیز، از جمله دلایلی است که باعث شده این وسیله نقلیه خطرناک در اختیار افرادی قرار گیرد که حداقل آشنایی با نحوه استفاده درست و قانونمند از آن را نیز ندارند.

وی با تاکید بر این که شرایط اقتصادی مردم، از مهم ترین عوامل افزایش تعداد موتورسواران در تهران است، اعلام کرد: وضعیت اقتصادی ای که در حال حاضر با آن روبرو هستیم باعث شده تا مردم به جای امکان خرید خودرو، تنها امکان خرید موتور را داشته باشند و به ناچار با این وسیله حتی خانواده خود را نیز با آن جا به جا می کنند .

موتورسواران در حد اعلا قانون شکنی می کنند

معاون شهردار تهران با اشاره به این که برخی خانواده ها برای تشویق نوجوانان خود اقدام به خرید موتورسیکلت برای آن ها می کنند، اظهار کرد: این خانواده ها با خرید هدیه ای به نام موتورسیکلت در حقیقت با جان فرزند خود معامله می کنند و اگر به این مسائل به صورت ریشه ای نگاه شود می توان دلایل افزایش روزافزون موتورسواران پایتخت را به دست آورد.

تشکری هاشمی با بیان این که شواهد نشان می دهد در حال حاضر قانون شکنی در حد اعلای آن توسط موتورسواران اتفاق می افتد و هیچ کس در تهران از دست موتورسواران مصونیت ندارد، تصریح کرد: اگر همین برخوردهای پلیس راهور در مقابل قانون شکنی موتورسواران نبود، شهروندان حتی نمی توانستند به راحتی در خیابان ها و پیاده روهای شهر نیز قدم بزنند.

وی با تاکید بر این که در مورد موتورسیکلت سواران شاهد یک ناهنجاری گسترده هستیم، اضافه کرد: عبور از چراغ قرمز، ورود به گذرگاه عابر پیاده، سرعت غیر مجاز و حرکت خلاف جهت، نمونه هایی از رفتار ناهنجار موتورسوارانی است که به هر شکلی که می خواهند در سطح شهر تردد می کنند.

موتورها به اندازه وانت بار می برند

معاون شهردار تهران با اشاره به این که نه تنها عابران پیاده بلکه خودروهای سواری هم در مقابل موتورسواران مصونیت ندارند، اظهار نظر کرد: گاهی اوقات موتورها به اندازه یک وانت، بار می برند و به اندازه یک سواری، مسافر سوار می کنند و هیچ هنجاری را در این زمینه رعایت نمی کنند.

تشکری هاشمی با بیان این که دیگر نباید بگوییم مشکل موتورسواران بلکه باید بگوییم بحران موتورسواران، تصریح کرد: باید همه دستگاه های ذیربط با همفکری و همکاری نسبت به تصمیم گیری جدی برای این ناهنجاری اجتماعی اقدام کنند.

این مقام مسئول در پایان با تاکید بر سهم 50 درصدی موتورسیکلت در تصادفات رانندگی ای که در تهران اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: نا گفته نماند این موضوع شامل حال تمام موتورسواران نمی شود و بسیاری از آن ها قوانین و مقررات را رعایت کرده و به قانون احترام می گذارند.