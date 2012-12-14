پانتا وارد ترکیه شد/ اعزام 400 نظامی آمریکا به همراه موشکهای پاتریوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "لئون پانتا" فرمان اعزام نظامیان این کشور و دو سیستم موشکی پاتریوت به منظور استقرار در مرز ترکیه با سوریه را امضا کرد.

طبق توافق مقامات ناتو، این پیمان مجموعا شش سامانه دفاع موشکی پاتریوت را به ترکیه می فرستد که چهار سامانه از هلند و آلمان و دو سامانه دیگر از آمریکا تامین می شود.

این در حالی است که هر یک از این کشورها صدها نظامی خود را به بهانه استقرار و پشتیبانی از این سامانه ها به ترکیه اعزام می کنند.

به گزارش رسانه های غربی قرار است این سامانه ها اواخر ماه ژانویه در مرز ترکیه و سوریه مستقر شوند. این اقدام به درخواست ترکیه که تنها کشور مسلمان عضو ناتو به شمار می رود انجام می گیرد.