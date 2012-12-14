  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

پانتا وارد ترکیه شد/ اعزام 400 نظامی آمریکا به همراه موشکهای پاتریوت

پانتا وارد ترکیه شد/ اعزام 400 نظامی آمریکا به همراه موشکهای پاتریوت

با امضای وزیر دفاع آمریکا سامانه های موشکی پاتریوت به همراه 400 نظامی آمریکایی به ترکیه اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "لئون پانتا" فرمان اعزام نظامیان این کشور و دو سیستم موشکی پاتریوت به منظور استقرار در مرز ترکیه با سوریه را امضا کرد.

طبق توافق مقامات ناتو، این پیمان مجموعا شش سامانه دفاع موشکی پاتریوت را به ترکیه می فرستد که چهار سامانه از هلند و آلمان و دو سامانه دیگر از آمریکا تامین می شود.
 
این در حالی است که هر یک از این کشورها صدها نظامی خود را به بهانه استقرار و پشتیبانی از این سامانه ها به ترکیه اعزام می کنند.
 
به گزارش رسانه های غربی قرار است این سامانه ها اواخر ماه ژانویه در مرز ترکیه و سوریه مستقر شوند. این اقدام به درخواست ترکیه که تنها کشور مسلمان عضو ناتو به شمار می رود انجام می گیرد.
کد مطلب 1765854

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