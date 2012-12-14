70 هزار بیمار خاص از خدمات بیمه سلامت ایرانیان استفاده می کنند

سید عبدالله عمادی در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان 70 میلیون نفر در کشور است، اظهار داشت: همچنین 70 هزار نفر بیمار خاص از خدمات بیمه سلامت ایرانیان استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این بیمه شامل بیماران خاص ام اس، دیالیز، پیوند کلیه، تالاسمی و هموفیلی می شود، افزود: همه روستائیان کشور تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان هستند.

سرپرست سازمان بیمه سلامت ایرانیان کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ساماندهی وضعیت بیمه در کشور آرزوی دیرینه حوزه سلامت بوده است، گفت: خوشبختانه این امر با ایجاد سازمان بیمه سلامت ایرانیان محقق می شود.

عمادی با بیان اینکه وظایف بیمه ای به صورت غیرمتمرکز در کشور انجام می شود، تصریح کرد: باید یک سازمان به صورت انحصاری کار بیمه درمانی در کشور را نظارت و اجرا کند که با تصویب و ابلاغ ایجاد سازمان بیمه سلامت ایرانیان این امر محقق می شود.

وی با تاکید بر اینکه تجمیع همه صندوقهای بیمه درمانی در کشور وظیفه سازمان بیمه سلامت ایرانیان است، یادآور شد: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته همه صندوقهای بیمه ای کشور به جز بیمه نیروهای مسلح در سازمان بیمه سلامت ایرانیان تجمیع می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه وجود خریداران متعدد بیمه در کشور باعث آشفتگی وضعیت بیمه درمانی در کشور شده است، اظهار داشت: از سوی دیگر همپوشانی بیمه ای در کشور وضعیت آشفته بیمه درمانی در کشور را تشدید کرده است.

عمادی اظهار امیدواری کرد که با تهیه بانک اطلاعاتی جامع از سوی سازمان بیمه سلامت ایرانیان شاهد بهره مندی همه مردم کشور از بیمه درمانی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه با تجمیع صندوقهای بیمه ای کشور شاهد کاهش پرداختهای بیمه ای از جیب مردم خواهیم بود، افزود: سازمان بیمه سلامت ایرانیان به صورت انحصاری و با قدرت چانه زنی بالا در خرید بیمه های درمانی می تواند میزان پرداختی های مردم را کاهش دهد.