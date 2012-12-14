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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

نیکزاد:

تعداد واحدهای مسکونی کشور از خانوار ایرانی پیشی گرفت

تعداد واحدهای مسکونی کشور از خانوار ایرانی پیشی گرفت

مشهد- خبرگزاری مهر: وزیر راه ،مسکن و شهرسازی گفت: با احداث مسکن مهر در کشور برای اولین بار طی 60 سال گذشته تعداد واحدهای مسکونی موجود کشور از تعداد خانوار ایرانی پیشی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی نیکزاد ظهر امروز جمعه در مراسم افتتاح  ده ها طرح عمرانی که با حضور رئیس جمهور در مشهد برگزار شد افزود: بر اساس سر شماری نفوس و مسکن سال 90 تعداد خانوارهای ایرانی 21.2  میلیون واحد بود اما تعداد واحدهای مسکونی رقم 21.6  میلیون  واحد را به ثبت رساند.

وی گفت: از سال 85 تا 1391 در ایران 5.8  میلیون واحد مسکونی ساخته شد که از این تعداد یک میلیون و 365 هزار واحد مسکونی مهر را شامل می شود.

نیکزاد گفت: در سال جاری 1.5 میلیون واحد مسکونی در دست ساخت است که تا پایان دولت دهم 870 هزار واحد آن تحویل متقاضیان داده خواهد شد.

وی گفت: ساخت مسکن مهر در کاهش قیمت ها ،صنعتی سازی ساختمان و صدور خدمات فنی مهندسی و تسریع در ازدواج جوانان موثر بوده است.

وی گفت: در 8سال گذشته در خراسان رضوی ساخت 250هزار واحد مسکن مهر با 6هزار و 900 میلیارد تومان آغاز شد که 85 هزار واحد آن تاکنون به بهره برداری رسیده است. 

کد مطلب 1765857

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