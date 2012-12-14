به گزارش خبرگزاری مهر، سینا علیمحمدی درباره مجموعه شعر جدید خود گفت: این کتاب سومین مجموعه شعری من است و همانگونه که از اسم آن برمیآید، بیشتر اشعار آن درونمایه سیاسی و اجتماعی دارند.
وی درباره فضای شعری این مجموعه گفت: بخشی از این اشعار واکنشهای من به حوادث سالهای اخیر خصوصا حوادث پس از انتخابات 1388 است که در حوزه اجتماعی و سیاسی کشور رخ داد.
علیمحمدی افزود: این کتاب در امتداد دیگر کتابهای من است و نگاه اجتماعی و سیاسی در آن غالب است. همچنین در این مجموعه جدید از حجم آثار عاشقانه کاسته شده و بر مسائل اجتماعی افزوده شده است.
وی درباره زبان شعری در این مجموعه گفت: از آنجایی که من یک روزنامهنگارم و با رسانه سر و کار دارم، ابتداییترین تعریفی که میتوان از رسانه داشت این است که شعر ابزاری است برای انتقال پیام. من شعر را به عنوان یک رسانه میشناسم و از آن برای انتقال پیام استفاده میکنم و در این اثر نیز تلاش من بر این بوده است. در این کتاب بخش رسانهای شعر پر رنگتر است. زبان این اشعار طنزگونه نیست بلکه حتی در جاهایی تلخ نیز هست.
این روزنامهنگار در انتها گفت: «صحن علنی» مشتمل بر 40 شعر است و نزدیک به 30 شعر این مجموعه تا به حال در جایی منتشر نشدهاند.
سینا علیمحمدی تاکنون دو دفتر شعر منتشر کرده است. اولین مجموعه شعرهای وی «پاره خط» نام داشت و دفتر دوم شعری وی نیز «جهانیترین تیتر دنیا» بود. «جهانیترین تیتر دنیا» در سال 1388 برنده جایزه شعر فجر شد و وی را به عنوان یک شاعر روزنامهنگار معرفی کرد.
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