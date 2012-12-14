غرب با حمایت از شورشیان سوریه قوانین انسانی و بین المللی را به بازی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان با اشاره به برگزاری همایش بیداری اسلامی با حضور اساتید دانشگاه های بیش از 70 کشور دنیا در ایران، آن را نقطه عطفی در موج جدید بیداری اسلامی دانست و افزود: اینگونه همایش ها می تواند بیداری اسلامی را در قلب و دل امت ها نهادینه و پایدار سازد.

وی همچنین با یادآوری روز 27 آذر و سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه با گرامیداشت این روز اظهار داشت: حوزه و دانشگاه دو بال پرواز به سوی اهداف متعالی نظام است و این دو نهاد مقدس با درک صحیح از یکدیگر می توانند سعادت جامعه را رقم بزنند.

حجت الاسلام کوثری در ادامه با تبریک با مناسبت ولادت حضرت امام محمدباقر(ع) تصریح کرد: شیعیان به خاطر پیروی از مکتبی که شکافنده علم؛ امام محمدباقر(ع) و دیگر ائمه معصوم آنها را به دریای علم و دانش وصل می کنند، همواره مفتخر هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به، به رسمیت شناختن شورشیان سوریه از طرف دولت آمریکا و برخی از هم پیمانان این کشور، اظهار داشت: آمریکا و کشورهای غربی با حمایت از شورشیان و تروریست های سوریه، قوانین انسانی و بین المللی را به بازی گرفته اند.

خطیب نماز جمعه شیروان گفت: حمایت آمریکا از شورشیان در سوریه بازگشت غرب به عصر حجر است و در دنیای امروزی، اینگونه رفتارهای مدعیان دروغین آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، به بازی گرفتن تمام اصول اخلاقی و انسانی و قوانین اجتماعی و بین المللی است.

وی تصریح کرد: لازم است دنیا در برابر این اقدامات کشورهای غربی از خود دفاع کرده و در مقابل این زورگویی ها و تک روی های آمریکا بایستد.