بخشهای جدید بیمارستان ضیاییان در جنوب تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با حضور در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید ضیاییان واقع در منطقه ابوذر (فلاح) واقع در منطقه 17 تهران بخشهای نوساز، بازسازی شده و تکمیلی زایمان، سی سی یو و آی سی یو این بیمارستان را بهره برداری کرد.



وی 5 تخت زایمان، اتاق ایزوله، اتاق عمل جدید، اتاق زایمان بی درد، اتاق تحویل نوزادان و شیردهی و همچنین تجهیزات مربوط به تختهای بخش سی سی یو قلب و 12 تخت جدید در بخش آی سی یو بیمارستان شهید ضیاییان را بازدید و افتتاح کرد.



بیمارستان شهید ضیاییان دارای 110 تخت بوده و در سال 72 در منطقه ابوذر (فلاح ) تهران ساخته شده و همه نوع خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی را به مردم این منطقه ارائه می دهد.