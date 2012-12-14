  1. جامعه
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

با حضور دستجردی؛

بخشهای جدید بیمارستان ضیاییان در جنوب تهران افتتاح شد

بخشهای جدید بیمارستان ضیاییان در جنوب تهران افتتاح شد

وزیر بهداشت، صبح جمعه بخش زایمان و چند تخت ویژه بیمارستان شهید ضیاییان تهران را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با حضور در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید ضیاییان واقع در منطقه ابوذر (فلاح) واقع در منطقه 17 تهران بخشهای نوساز، بازسازی شده و تکمیلی زایمان، سی سی یو و آی سی یو این بیمارستان را بهره برداری کرد.
 
وی 5 تخت زایمان، اتاق ایزوله، اتاق عمل جدید، اتاق زایمان بی درد، اتاق تحویل نوزادان و شیردهی و همچنین تجهیزات مربوط به تختهای بخش سی سی یو قلب و 12 تخت جدید در بخش آی سی یو بیمارستان شهید ضیاییان را بازدید و افتتاح کرد.
 
بیمارستان شهید ضیاییان دارای 110 تخت بوده و در سال 72 در منطقه ابوذر (فلاح ) تهران ساخته شده و همه نوع خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی را به مردم این منطقه ارائه می دهد.

کد مطلب 1765863

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