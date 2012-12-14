کشته و زخمی شدن چهار نظامی آمریکایی در قندهار/کرزای دعوت اوباما را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ایساف امروز جمعه اعلام کرد: در جریان عملیات مختلف نیروهای افغانی و ائتلاف در 24 ساعت گذشته در ولایتهای شرقی افغانستان، دست کم یک شبه نظامی کشته و شش فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای افغانی و ناتو همچنین موفق به کشف و ضبط مهمات و تسلیحات طالبان شده و طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

همچنین شب گذشته بر اثر یک بمب گذاری انتحاری در ولایت قندهار در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل یک نظامی آمریکایی و دو افغانی کشته و 21 فرد دیگر از جمله سه نظامی آمریکایی زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل اعلام کرد حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در ماه ژانویه به آمریکا سفر می کند.

کرزای نیز تاکید کرد که وی و پانتا در این دیدار درباره اوضاع امنیتی، واگذاری مسئولیت برقراری امنیت و توافقنامه امنیتی دوجانبه گفتگو کردند.

براساس این گزارش کرزای و اوباما در ماه ژانویه درباره شمار نظامیان آمریکایی که پس از پایان عملیات رزمی در سال 2014 در افغانستان باقی می مانند، گفتگو می کنند.